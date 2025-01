PALLAMANO: i ragazzi di ortega vincono 28-25 alla palestra cavina. Il Romagna si sbarazza del Verdeazzurro Sassari ed esce dalla crisi

PALLAMANO ROMAGNA28VERDEAZZURRO SASSARI25

PALLAMANO ROMAGNA: Maistrello, Haj Frej, Lega 4, Garau 5, Ceroni, Ariotti, Guerrero 3, G. Mengoli 1, Tondini 3, Rotaru 2, Dall’Aglio 1, Ramondini 4, Stabellini 5, Laghi, Folli, Pompei. All. Ortega.

SASSARI: Munda, Casu, Maoddi, Idili 3, Ribeiro 6, Venerdini, Cherosu 3, Delogu 1, Sanna, Bianco 5, Gomyuk, De Sousa 7. All: Cossu.

Arbitri: Lorenzo Della Fonte e Cristiano Sclano.Note: primo tempo 16-11.

La Pallamano Romagna esce dalla crisi battendo alla palestra Cavina il Verdeazzurro Sassari col punteggio di 28-25. I sardi restano in partita fino a 2’ dalla sirena finale, quando un irresistibile Gianluca Lega segna il 27-24 che chiude la contesa per l’esplosione dei tifosi di casa. Non cambiano, infatti, le sorti del match i gol sul finale di Ribeiro e Ramondini, entrambi tra i migliori in campo. Un buon Romagna, perentorio in difesa ma troppo impreciso in attacco dove si registrano tanti di errori ma pure diverse perle, come le quattro reti in contropiede di Gianluca Lega, le altrettante di Noè Ramondini, le tre di Gustavo Guerrero, fondamentale sulla linea difensiva e le cinque degli ex San Lazzaro Sebastiano Garau (con tre rigori) e Riccardo Stabellini.

m.m.