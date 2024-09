Pallamano serie A Gold. Giornata no per la Macagi Cingoli. Brixen conquista la vittoria

MACAGI

MACAGI : Noack, Albanesi, D’Agostino 1, D’Benedetto 1, Ciattaglia 2, Naghavialhosseini 3, Ottobri, Mangoni 5, Somma 2, Latini, Strappini 2, Rossetti, Compagnucci, Gigli, Ceccardi 3, Makhlouf 9. All.: Palazzi.

BRIXEN: Voliuvach, Lubinati, Azzolin, Della Vecchia 5, Arcieri 4, De Oliveira 10, Canete 8, Iballi E. 3, Iballi A. 4, Sader, Basic, Sozio, Oberhollenzer. All.: Izzi.

Arbitri: Anastasio e Zappaterreno; commissario: Visciani.

Sostanzialmente indecifrabile evidenziando sconcertanti approssimazioni, la Macagi Cingoli è sconfitta dal Brixen vittorioso 28-34 per meriti propri e deficienze avversarie. La Macagi resta effettivamente in partita per metà del primo tempo quando, dopo un avvio-sprint, dal 10’ va sotto (5-6) rimanendovi nella prosecuzione del confronto che il Brixen interpreta lucidamente: ritmo, grinta, aggressività, sollecite distensioni, concretezza risolutiva, fisicità difensiva alquanto debordante, il portiere Voliuvach in vena di prodezze (ma vien fatto di pensare che i cingolani troppo spesso esaltano le qualità dei numero uno). Apprezzabili il rendimento da cannoniere di Makhlouf e l’esordio di Juan Francisco Ceccardi (foto) che, aggregato da appena otto giorni, condisce il debutto con tre gol. La formaizone di casa sbaglia troppo in difesa e nelle soluzioni, ovvio che venga punita forse troppo severamente. Al riposo sul 13-18, all’inizio della ripresa con Macklouf e Mangoni dal 3’ al 4’ è sul 15-18. Gara riaperta? Lo sarebbe anche all’8’ (18-21) ma, questione di 7’, il Brixen vola 19-26 e lo scarto diventa troppo oneroso per la Macagi Cingoli: accende solo fiammelle con Strappini (21-27 al 20’) e Ceccardi che al 23’ firma il suo terzo punto (22-29). Nel finale, espulso il bomber De Oliveira, Somma, D’Agostino e Mackhlouf riducono il passivo che comunque resta netto.

Gianfilippo Centanni