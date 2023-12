Pallone e solidarietà. Athletic in campo per Arop

Il Natale si avvicina e l’Athletic Poggio scende in campo con due iniziative di solidarietà. Inizia la raccolta dei giochi da regalare ad Aropo, l’associazione riminese oncoematologia pediatrica che si prende cura dei piccoli pazienti e dei loro familiari. I giocattoli (solo nuovi) verranno raccolti fino domenica 7 gennaio al centro sportivo di Poggio. Tutti possono donare e regalare un piccolo sorriso ai piccoli pazienti di cui l’associazione riminese si prende cura. Poi, sempre domenica 7 gennaio al Centro sociale ’Il Percorso’ di Poggio Torriana è in programma, dalle 14 del pomeriggio e fino alle 20, un lungo pomeriggio dedicato alla tradizionale tombola, con ricchi premi (tra cui una PlayStation 5 Slim). Un pomeriggio in compagnia, ma anche per una buona causa. Parte del ricavato, infatti, sarà devoluto proprio ad Arop. Impossibile mancare.