Pantere a confronto: è meglio quella 2023

Campionati a confronto. Meno punti, ma migliore posizione in classifica. Questi i numeri al giro di boa relativi alle ultime due stagioni rossonere. Lo scorso anno la Lucchese chiuse il girone di andata a quota 29, frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte (20 gol fatti, 17 subìti). La classifica era questa: Reggiana punti 40; Gubbio 39; Cesena 37; Pontedera ed Entella 33; Fiorenzuola e Carrarese 32; Ancona 31; Lucchese decima con 29 punti.

Venerdì scorso si è concluso il girone di andata, con i rossoneri che si sono imposti per 1 a 0 sull’Ancona ed hanno "girato" come noni in classifica, con 24 punti, frutto di 6 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte (16 gol realizzati, 20 subìti), ricordando, però, che dovrà essere recuperato il match tra Gubbio e Recanatese, rinviato perché il forte vento aveva danneggiato la tribuna dello stadio "Barbetti".

Questa la classifica dopo l’ultima gara del girone di andata: Cesena punti 46; Torres 44; Carrarese 34; Pescara 32; Perugia 30; Pontedera 29; Pineto 27; Gubbio, Lucchese ed Entella 24.

Una classifica che, fatta eccezione per le prime due, si presenta molto equilibrata, dove basta un mini-filotto positivo per ritrovarsi in alto, come bastano alcuni passi falsi per essere fuori dal giro che conta. Dal 2 gennaio, con la riapertura delle trattative, potrebbe iniziare un nuovo campionato, perché un po’ tutte le squadre cercheranno di rimediare a quanto fatto in estate nell’ottica di alzare l’asticella o di completare al meglio l’organico.

E, questo, è il caso della Lucchese che è quasi costretta ad ingaggiare almeno un nuovo giocatore per reparto. Quello in maggiore sofferenza è sicuramente la difesa, dove si stanno verificando tutta una serie di infortuni o squalifiche che hanno colpito un po’ tutti gli interpreti: da Sabbione a Benassai, passando per Tiritiello. Non sappiamo se Mangiarano e Frara riusciranno a concludere un affare, nei primissimi giorni del mercato di riparazione, in modo da evitare che il 7 gennaio a Perugia l’allenatore Gorgone sia costretto a varare un quartetto difensivo assolutamente inedito. Oltre allo squalificato Benassai, è molto probabile che non abbiano il tempo sufficiente per recuperare Sabbione e Tiritiello.

Il punto della situazione sarà fatto venerdì, quando la squadra si ritroverà a Saltocchio per riprendere la preparazione dopo la breve pausa natalizia, con Mangiarano e Frara impegnati nelle difficili trattative del mercato, sia in entrata che in uscita. Già, perché la Lucchese dovrà necessariamente pensare a sfoltire l’attuale organico, mandando a giocare quelli che non hanno spazio o che non si sono dimostrati all’altezza delle aspettative.

E chiudiamo con una curiosità legata agli "stakanovisti" del girone, cioè, coloro che non hanno perso nemmeno un minuto, collezionando 19 presenze su 19. A parte il difensore Prestia del Cesena, gli altri sono tutti portieri: Bleve della Carrarese, Zaccagno della Torres, De Lucia dell’Entella, Chiorra della Lucchese, Rinaldi dell’Olbia e Anacoura del Sestri Levante.

Emiliano Pellegrini