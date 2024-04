Pareggio a p. sant’elpidio. Il Trodica consolida il quarto posto

Porto Sant’Elpidio

0

Trodica

0

: Finori (38’ Faini), Del Moro, Amici, Misin, Carafa, Squarcia, Fuglini (77’ Forò), Capiato, Gibellieri, Mannozzi (49’ pt Sarr), Gino Vallasciani (71’ Magliulo). All. Palladini.

TRODICA: Marani, Tartabini (82’ Romagnoli), Stortini, Monserrat, Bittolo, Moriconi, Merzoug, Emiliozzi, Chornopyschuk (86’ Antolini), Titone, Usignoli (57’ Catinari). All. Buratti.

Arbitro: Tavani di Jesi.

Pareggio esterno per il Trodica, che consolida il piazzamento playoff ed inguaia il Porto Sant’Elpidio, che rischia di dover disputare i playout, decisiva per i rivieraschi sarà l’ultima giornata di campionato. Nel recupero del primo tempo Gibellieri porta avanti i locali sugli sviluppi di un corner, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Nella ripresa Squarcia si oppone alla disperata sul tiro di Titone. Il Trodica controlla e non rischia più nulla. I ragazzi di Buratti sono certi dei playoff e solo nell’ultima giornata conosceranno il nome del proprio avversario.