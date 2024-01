Pareggio per San Quirico, colpo della Casolese. Poker dell’Atletico, l’Acquaviva è ’corsara’

CASOLESE

1

MASSA VALPIANA

0

CASOLE D’ELSA - Affermazione di prestigio della Casolese, che in virtù della rete di Bruno di testa al 41’ (cross di Cuozzo) ha ragione della super capolista. Un Massa Valpiana che si è presentato a Casole d’Elsa con l’etichetta di compagine imbattuta e forte del record di affermazioni. La squadra di mister Borghi si mette in evidenza per una buona prova di gruppo - tra i singoli spicca Ulivelli - e per le varie occasioni, ad esempio con Sabatino e Cicatiello, per dare al punteggio una più marcata impronta locale. Emerge il Massa Valpiana poi nella ricerca del pari, ma gli ospiti non impensieriscono in maniera severa un attento Bogi.