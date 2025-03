Pareggio tra Sinalunghese e Mazzola. Un punto per ciascuno, ma nessun gol

SINALUNGHESE 0 MAZZOLA 0

SINALUNGHESE: Marini, Celestini, Bardelli, Palacio, Ferrante, Corsetti, Tacchini (71’ Stefanazzi), Salvestroni, Parri (61’ Dei), Bucaletti, Redi. Panchina: Noli, Meoni, Celli, Cresti, Landi, Pucillo, Dieme. Allenatore Testini.

MAZZOLA: Fontanelli, Turillazzi, Vecchiarelli, Campatelli, Iacoponi, Bonechi, Rocchetti, Zanaj, Leonardi (61’ Zeppi), Taflaj, Borri. Panchina: Masiero, Pasqui, Saburri, Papini, Gucci, Ghiozzi Pasqualetti, Radice, Geraci. Allenatore Ghizzani

Arbitro Corti di Prato (Gentili – Vedda).

Note: Ammoniti: Ferrante, Zanaj, Taflaj, Borri. Recupero: 2 e 4.

SINALUNGA – Sinalunghese e Mazzola si spartiscono la posta in palio al termine di una sfida equilibrata e tesa. Ghizzani deve fare a meno dell’esterno Gucci, problema alla caviglia per lui, e di Geraci, che si ferma nel riscaldamento per un problema muscolare. La Sinalunghese, con il 2006 Parri in attacco e con Stefanazzi e Dieme in panchina, parte forte e al 2’ crea la prima opportunità: Bucaletti batte un calcio di punizione verso Parri, anticipato. Risposta del Mazzola al 9’: Vecchiarelli di crossa per Taflaj che spara a lato. Al quarto d’ora esatto splendida riparte di Zanaj dopo un pallone conquistato, Ferrante lo stende rimediando il primo giallo della contesa. La Sinalunghese si rivede al 25’ col tiro al volo di Corsetti, Fontanelli blocca. Al 28’, da una punizione per il Mazzola, la Sinalunghese riparte pericolosamente con Redi, fermato da Zanaj che viene ammonito. Lo stesso ex Castiglionese calcia male e l’azione sfuma. Poco dopo la mezz’ora Leonardi a provare la botta verso lo specchio della porta, Celestini respinge. Le occasioni migliori, una per parte, arrivano nel finale. Il Mazzola con Turillazzi che impegna Marini mentre per i rossoblu Bucaletti si libera di Iacoponi e spara verso la porta dove un super Fontanelli devia in corner. La ripresa si apre con un’occasione importante per gli ospiti: da un angolo Campatelli manda alto sopra la traversa. Sinalunghese pericolosa al 60’ con Redi che ci prova vedendosi deviare in angolo da Iacoponi il suo tiro-cross. Al 65’ altra grande opportunità per il Mazzola, Taflaj cerca e trova la sponda di Campatelli, la sfera arriva a Rocchetti che chiama Marini alla grande parata in tuffo. La partita si accende sotto il piano dell’intensità ma non delle occasioni, gli ultimi venti minuti sono una lotta di nervi senza palle gol significative. Il Mazzola con questo punto resta al quarto posto a -3 dalla Colligiana seconda, mentre la Sinalunghese aggancia il Foiano e accorcia sulla Fortis Juventus.