Pari a inseguimento. Paci, battesimo di fuoco sulla panchina di Lumezzane. Il Caldiero non dà tregua e il successo è rimandato

LUMEZZANE (Brescia)

L’esordio di Paci sulla panchina del Lumezzane porta un 2-2 ad inseguimento nella delicata sfida con il pericolante Caldiero. Alla squadra rossoblù non sono mancate volontà e generosità, ma i valgobbini non sono riusciti a ritrovare quella vittoria al Saleri che manca ormai dall’11 gennaio e si sono dovuti accontentare di un pareggio in rimonta al termine di una prova che ha evidenziato l’indubbia fragilità difensiva dei valgobbini. Quando mancano solo quattro giornate alla conclusione il Lumezzane rimane così in una posizione delicata, con tre punti di vantaggio sui playout e un distacco di sei lunghezze dai playoff. Sin dall’inizio i padroni di casa cercano lo spunto per uscire dal momento difficile ma, al contrario, sono i veneti a passare. Corre il 19’ quando Fasan, al volo, beffa Carnelos. Il Lumezzane è così costretto a rincorrere, ma deve attendere il 2’ della ripresa per il tocco vincente di Baldini che sembra cambiare la gara.

Non è di questa opinione il Caldiero, che al 9’ si riporta in vantaggio, grazie ad una sfortunata autorete di Dalmazzi nel tentativo di anticipare Cazzadori. Tutto da rifare per i rossoblù, che, però, non mollano e al 38’, con uno splendido tiro di Malotti, raccolgono il 2-2 che permette a Paci di partire almeno con un risultato positivo.

LUMEZZANE-CALDIERO 2-2 (0-1). Marcatori: 19’ pt Fasan (C); 2’ st Baldini (L); 9’ st Dalmazzi (aut.); 38’ st Malotti (L).

Luca Marinoni