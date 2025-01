Pari a reti inviolate per la Sinalunghese

SINALUNGHESE 0 AFFRICO 0

SINALUNGHESE: Marini, Ferrante, Dei, Palacio, Corsetti (84’ Celestini), Elias, Bardelli (85’ Meoni) Salvestroni, Stefanazzi, Tacchini (61’ Dieme), Redi (78’ Bucaletti). Allenatore Benedetti

AFFRICO: Virgilio, Stella, Benvenuti, Nuti, Longo, Sborgi (72’ Bertelli), Banchelli (46’ Rocchini), Tamburini (72’ Mecocci), Bianchi (46’ Tacconi), Papini, Russo. Allenatore Medici

Arbitro: Allotta di Gradisca d’Isonzo.

Note: Ammoniti: Celli e Tamburini.

SINALUNGA – Il vento è stato l’unico vincitore della sfida tra Sinalunga e Affrico. Uno 0-0 che lascia rimpianti ai padroni di casa dopo una gara gagliarda in cui è mancato solo il gol che sembrava cosa fatta nel finale quando i rossoblù nella stessa azione hanno tirato in porta quattro volte in mischia vedendo la palla due volte salvata sulla linea. La gara nel primo tempo ha visto la Sinalunghese avanti con continuità creando due palle gol, con Stefanazzi (Virgili è attento) e con Celli che di testa spingeva verso la rete una respinta del portiere ma sulla riga un difensore salvava forse con una mano. Allotta non concede il rigore. Nella ripresa il vento favoriva l’Affrico che per una ventina di minuti mette la Sinalunghese in difesa. Il finale è tutto dei ragazzi di Benedetti incluso Bucaletti al rientro dopo quattro mesi. Lo stesso all’85’ a tu per tu con il portiere passa a un compagno intercettato da un difensore.