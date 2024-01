Pari col brivido. Occasioni fallite. Tarros recrimina

tarros sarzanese

1

MOLASSANA

1

TARROS SARZANESE: Blandi, Negri, Cristiani, Casciari, Bergitto (76’ Tonazzini), Neri, Mannelli (52’ Valesi), Fabiani, Petriccioli, Tivegna, Di Martino (52’ Chiodetti). All. Calise.

MOLASSANA: Carlucci, Grossi (72’ Altamore), Tripi, Pittaluga, Drago, Venura, Stilo (74’ Praglia), Rapetti (73’ Giansoldati), Traverso (89’ Garibbo), Ricciadulli, Costa. All. Gullo

Arbitro: Ugolini (assistenti Caggiano e Lena) di Spezia

Marcatori: 14’ Traverso, 66’ Tivegna

SARZANA – Tante occasioni sbagliate prima di raggiungere il pareggio. Poi una prodezza del portiere rossonero che para il rigore evitando alla Tarros Sarzanese la beffa nel finale. Nella sfida del ’Miro Luperi’ contro il Molassana, una delle pretendenti alla vetta del campionato di Promozione, i rossoneri hanno chiuso 1-1 ma con tante recriminazioni per le occasioni non concretizzate. A partire da quella di Di Martino al 10’ e dal palo colpito al 36’ da Tivegna. Gli ospiti sono passati in vantaggio al 14’ con Traverso incassando il pareggio dei rossoneri di Calise al 66’ grazie a Tivegna che ha messo a frutto la spinta della squadra. Ma nel finale il colpo di scena che avrebbe potuto costare carissimo ai ragazzi di mister Calise: il portiere Blandi dopo il rinvio corto intercettato da Costa, ha commesso il fallo da rigore. Ma si è fatto subito perdonare parando il penalty calciato da Ricciaduli. Il Molassana sale a quota 27 punti raggiungendo momentaneamente al secondo posto l’Intercomunale Beverino che sarà sul campo del Little Club James mentre la Tarros Sarzanese affianca il Magra Azzurri, di scena a Bogliasco, a 22 punti.