Pari con la Clodiense. Amarezza Lumezzane. Tenkorang non basta

LEGNAGO

Sul campo di Legnago il Lumezzane conquista un pareggio amaro con la matricola Union Clodiense. La squadra di mister Franzini ha saputo dare continuità alla qualità del suo gioco, ma non è riuscita a chiudere una sfida che nel primo tempo sembrava quasi segnata. I valgobbini, nonostante le occasioni create, non sono riusciti a raddoppiare e nella ripresa i veneti hanno avuto la forza di raddrizzare la situazione e di conservare sino al termine il prezioso risultato. Sono i rossoblù ad assumere l’iniziativa. Pannitteri e Tenkorang minacciano Gasparini che al 12’ è molto bravo a neutralizzare un tentativo di Monachello. I granata cercano di rispondere, ma sono ancora del Lumezzane gli spunti più interessanti con Monachello e Iori che chiamano ancora ad un difficile lavoro il portiere veneto. Alla mezz’ora, però, Gasparini non può nulla sulla ribattuta di Tenkorang che sembra dare il via all’allungo vincente della formazione di Franzini. Prima dell’intervallo i valgobbini sfiorano il raddoppio con Monachello e Iori, ma il risultato non muta e la Clodiense può così giocare il tutto per tutto nella ripresa. Al 18’ arriva il pari, con Biondi che, sul filo del fuorigioco, sfrutta una conclusione di Serena. Il Lumezzane non si accontenta del pari, ma i veneti serrano le fila. Luca Marinoni