Pari nel derby salvezza. Tacco Gozzi poi Carbone

CASTELNUOVO: Menozzi, Manini (62’ Fontanesi), Gilioli, Bellei Ponzi, Schenetti, Pedroni, Di Guglielmo, Reggiani (87’ Buffagni), Carbone, Progulakis (46’ Fosu), Copertino (72’ Nadini). A disp: Braglia, Rebecchi, Cantaroni, Stanzani. All: Consoli.

QUARANTOLESE: Malavasi, Bonaccio, Mari, Bottazzi (72’ Magro), Barbalaco, Pisa, Pozzetti (82’ Mancini), Zambelli (77’ Acanfora), Gozzi, Palmieri, Malagoli. A disp. Campedelli, Poletti, Bondioli, Sacchetti, Carlassare. All: Loddi.

Arbitro: Marina Utili di Faenza

Reti: 41’ Gozzi, 54’ Carbone Note: ammoniti Di Guglielmo, Gilioli, Consoli, Palmieri, Nari.

Finisce pari il derby salvezza fra Castelnuovo e Quarantolese giocato a Castelfranco (foto) per preservare il manto dello ’Scirea’. Al 10’ Malagoli sfiora il palo dal limite. Al 15’ Copertino si libera bene e tira a giro ma Malavasi risponde presente. Al 20’ triangolazione Copertino-Progulakis-Reggiani ma il tiro di quest’ultimo viene respinto in angolo. Sugli sviluppi del corner bomber Carbone colpisce la traversa. Al 28’ su corner Bonaccio costringe Menozzi alla deviazione in angolo. Sempre Quarantolese pericolosa al 35’ con Malagoli che pennella per Zambelli che tutto solo alza il tiro sopra la traversa. Al 41’ il Castelnuovo perde palla malamente a centrocampo, Gozzi di invola da solo e supera Menozzi con un pregevole colpo di tacco. Il secondo tempo vede subito l’avvio deciso del Castelnuovo che con Copertino ha una palla buona ma calcia malamente a lato. Al 54’ Carbone su punizione supera a giro la barriera e infila la sfera nel sette per l’1-1.

Al 66’ il Castelnuovo recrimina per una spinta in area sempre su Carbone ma l’arbitro lascia correre. Al 75’ il neoentrato Nadini salta 3 uomini in fascia, si accentra e impegna alla respinta Malavasi, sul pallone si avventa ancora Carbone ma calcia sul portiere. Ancora Nadini all’81’ raccoglie un lancio del portiere ma calcia debolmente.