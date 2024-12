Parla Antonini, portiere del Follonica Gavorrano. "Stiamo crescendo. Ambiente fantastico»

Secondo clean sheet consecutivo per la porta difesa da Giulio Manrrique Antonini, che contro Orvietana e Poggibonsi ha mantenuto la sua porta inviolata grazie anche a due bellissime prestazioni corali. Per il portiere italo-messicano del Follonica Gavorrano e la retroguardia biancorossoblù le statistiche dicono che il Follonica Gavorrano ha la terza difesa del campionato in quanto a gol subiti (16), dietro solo a San Donato Tavarnelle (12) e Siena (14). Per il portiere classe 2004 c’è comunque tanto lavoro ancora da fare, ma contro il Poggibonsi è arrivata una bella prestazione di squadra. "Sapevamo che poteva essere una partita difficile – sottolinea il portiere ex Trapani –. Ma la squadra ha sempre l’atteggiamento giusto. Nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni, poi nella ripresa ci siamo schiacciati un po’ ma l’abbiamo chiusa, abbiamo dimostrato di avere tanti valori e alla fine siamo riusciti a portare a casa questo risultato, che ci serviva per stare più tranquilli. Sono contento che il reparto difensivo abbia lavorato molto bene, questo mi ha aiutato a sbrigare certe situazioni con più calma. Penso che nessuno pensi che il periodo particolare sia passato, ma questa squadra dimostra in campo che è diversa rispetto ad altre giornate, ma c’è da lavorare ancora tanto. Siamo contenti perché era da tanto che non vincevamo in casa, lavoriamo a testa bassa verso i nostri obiettivi". Dal suo arrivo in estate Antonini si è adattato molto bene all’ambiente biancorossoblù. "Siamo un gruppo eccezionale e mi trovo bene con tutti i ragazzi – racconta – Sono davvero molto contento di essere qua. Mister Federico Callai (il preparatore dei portieri, ndr) lo stimo molto, mi sta aiutando a crescere tanto. Se qualche volta sono stato decisivo è anche merito suo. Adesso avremo l’ultima di andata in trasferta sul campo del Seravezza, nel frattempo auguriamo buone feste a tutti".