Parla Aseged Ivan. "Partita particolare ma l’importante era non perdere»

"E’ stata una partita particolare, con il campo ai limiti della praticabilità. Tutto sommato abbiamo disputato una buona gara, l’importante era non perdere, trattandosi dello scontro diretto con il Signa": a parlare, a Radiosienatv, Aseged Ivan, dopo il pareggio del Berni di domenica. Il bianconero, come la Robur, guarda però già alla prossima. "Ad Anghiari dovremo dimostrare chi siamo – le sue parole –, dovremo cercare di fare la nostra miglior prestazione per regalare la gioia della promozione ai nostri tifosi e alla città. Dovremo rimanere concentrati sulla partita, senza pensare alle condizioni del campo o altro. Tano non ci aspettiamo più chissà cosa. Adesso c’è soltanto da vincere e da festeggiare". Ivan, classe 2004, è tra i giovani meno impiegati. "Anche se non ho trovato finora troppo spazio mi sento coinvolto in questa avventura – le sue parole –. Sono contento e spero nelle prossime partite di poter dimostrare anche io quanto posso dare".