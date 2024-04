Parla Callai, mister in seconda del Follonica Gavorrano. "Stiamo disputando una bella stagione»

Tredici anni al lavoro per il Follonica Gavorrano. La doppia vita di Federico Callai (nella foto), che in biancorossoblù mette anima e corpo come preparatore dei portieri e allenatore in seconda lo porta oramai da oltre un decennio a vivere metà giornata tra casa e il campo di allenamento. Per adesso, comunque, la stagione sin qui disputata è positiva. "Secondo me stiamo facendo una bella stagione – dice Callai –. La società ci ha chiesto di fare un’annata da protagonisti e penso che lo stiamo facendo ampiamente, stiamo lottando in campionato e siamo in finale di Coppa. Anche se siamo indietro sicuramente non molliamo e ce la metteremo tutta per cercare di coronare questo sogno, mancano ancora tre partite e daremo il massimo. Poi mi piace fare i resoconti ad annata finita e manca ancora più di un mese, a fine maggio tireremo le somme. Non molliamo di un centimetro e cercheremo di correggere qualcosa per le ultime gare, come sempre abbiamo fatto assieme al mister. I ragazzi sono eccezionali, un gruppo così merita veramente tanto".

La truppa allenata da Marco Masi è reduce dal pareggio interno contro lo Sporting Club Trestina, per il quale c’è un po’ di rammarico, ma al tempo stesso la voglia di rifarsi e di ripartire con una vittoria è tanta. "Nella gara con il Trestina siamo partiti bene e ci è mancato solo il gol – commenta Federico Callai –. Abbiamo avuto diverse occasioni nitide, poi come successo anche a Poggibonsi abbiamo subito gol alla prima occasione. Poi l’espulsione di Pignat ci ha un po’ tagliato le gambe, rosso assolutamente ingiusto perché ha cercato di fermare il giocatore in contropiede, classico fallo da giallo. Ci rimbocchiamo le maniche e andiamo avanti. È la mia tredicesima stagione in questa società, per me ogni anno è come se fosse il primo e lavoro sempre dando il massimo".