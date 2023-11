Parla il difensore Biancon. "Vogliamo allungare. Puntiamo a vincere tutte le partite»

"Con la Baldaccio Bruni è stata una gara maschia, in cui, anche per le condizioni del campo, è venuto fuori il lato più agonistico, più fisico, delle due squadre. La partita si è giocata più sulle palle lunghe che sui fraseggi, che noi prediligiamo avendo uomini di qualità. Ci siamo stati molti scontri aerei, ma quando giriamo palla, anche in terreni non ottimali, riusciamo comunque a far male". A parlare il difensore Enrico Biancon a Radiosienatv. Al bianconero è stato annullato anche un gol. "Il fuorigioco non era certo mio, visto che si trattava di un passaggio indietro – ha spiegato –. Dalle immagini non si vede bene, forse c’era Boccardi, dopo la sponda di Granado". Sei le vittorie consecutive inanellate dalla Robur. "Speriamo di scappare ancora di più – ha sorriso Biancon –. Un filotto così, con una sola rete presa, si fa sentire. Noi cerchiamo di dare un segnale al campionato ogni partita. Puntiamo a vincerle tutte".