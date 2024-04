Parla il tecnico Argilli. "Commessi errori puniti dalla qualità dei nostri avversari»

"Abbiamo perso, non siamo contenti": a parlare il tecnico del Mazzola, Stefano Argilli. "Non abbiamo fatto una brutta partita – ha affermato –, ma abbiamo commesso degli errori difensivi e siamo stati puntiti dalla qualità degli avversari. A parte Galligani, gli altri li abbiamo contenuto abbastanza bene. Qualche occasione l’abbiamo avuta e sarebbe stato bello fare un gol: se fossimo stati più vicini nel punteggio la partita sarebbe stata più tirata. Poi abbiamo dovuto fare i conti con le forze che avevamo, su un campo grande e brutto". "Speravo fosse meglio – ha detto il mister riguardo le condizioni del terreno –: era anche pericoloso, con le radici piccole, il piede non girava. Era anche una partita a cui tutti tenevamo, giocata a ritmi alti". Argilli si è anche arrabbiato con i direttori di gara. "In una gara così particolare, non c’era bisogno di fare i professionisti. E’ stata comunque una bella giornata di sport, la gente si è divertita, noi abbiamo partecipato, senza speculare o difenderci".