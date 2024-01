Parla l’attaccante Leonardo Granado. "Nel girone di ritorno incontri più difficili. Noi però abbiamo ben in testa l’obiettivo»

Il campionato sta entrando in una fase decisiva, per il Siena, la gara con il Terranuova Traiana, sarà un crocevia. "Sappiamo che nel girone di ritorno gli incontri sono sempre più difficili – ha commentato l’attaccante bianconero Leonardo Granado (nella foto), tra gli ospiti nella Lupa –, poi contro di noi ogni avversario gioca la partita della vita. Nelle ultime tre giornate sono arrivati tre pareggi, ma già dopo la trasferta di Sinalunga ci siamo compattati, avendo chiaro in testa quale sia il nostro obiettivo. Domenica vogliamo riprendere il nostro percorso, verso la Serie D. Dovremo affrontare ogni sfida nel migliore dei modi, ancora più concentrati, visto che qualcosina nelle ultime uscite ci è sfuggito". "Per me è un onore vestire la maglia del Siena – ha proseguito il brasiliano –. Bello il rapporto che si è creato con i tifosi che ci sostengono ogni domenica, sia in casa che in trasferta".