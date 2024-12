Parla Masini. "Derby importante. Credo che sarà una vera battaglia»

"È una partita sicuramente importante, sia per noi sia per il campionato: può valere molto per il girone di ritorno. Sappiamo del valore dell’avversario, sarà una battaglia". A presentare il derby Siena-Grosseto, al Fol, il bianconero Bernardo Masini. "L’invito che faccio è di essere una cosa sola, un’unica voce, un unico corpo e un’unica anima, noi e tifosi. Da qui in avanti il fattore campo deve essere un elemento a nostro favore, mi auguro di vedere la paura negli occhi degli avversari". Il centrocampista ha provato a spiegare la differenza di rendimento tra casa e trasferta. "In casa, con l’esigenza di vincere, con le occasioni sprecate e l’avversaria messa alle corde ma non prende gol, magari ci disuniamo: più passa il tempo e più arriva la sensazione di dover accelerare la giocata. Se succede in una, due, tre partite, anche inconsciamente, una squadra può andare in difficoltà. E’ una cosa che ci dà un grosso dispiacere, perché lo stadio dovrebbe essere il nostro fortino, il posto dove le nostre certezze aumentano". Non semplice, da senese, giocare nella Robur quando le cose vanno male. "E’ giusto metterci la faccia e io penso di avercela sempre messa".