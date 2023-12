Parla mister Zacchei. "Il Siena ci ha puniti. Non posso che dire bravi agli avversari»

Anche il Foiano si è dovuto arrendere al Siena. "Avevamo preparato la partita per andare ad aggredirli alti – ha spiegato il tecnico Filippo Zacchei – e farli uscire dalla loro parte destra. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, poi dopo che la gara si è sbloccata, grazie alla bravura di Ricciardo ed è arrivata la seconda rete, per metterci un qualcosa in più, il Siena ci ha punito. Affrontavamo la squadra più forte del girone, non posso che dire bravi agli avversari". "Siena squadra imbattibile – ha aggiunto il tecnico –? Per batterlo serve che i bianconeri abbiano una giornata storta e gli avversari fortuna. Oggi avevano tante defezioni, eppure chi ha giocato, come Hagbe che ha fatto una partita stratosferica togliendo tante castagne dal fuoco ai suoi, non ha fatto rimpiangere chi non c’è. Credo che questo sia il campionato di Eccellenza più difficile degli ultimi 15 anni; Siena a parte tutte le squadre possono ambire ai play off o finire ai play out".