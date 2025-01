Parla Roberto Candido. "Obiettivo play-off. Il Montevarchi?. Difficoltà all’andata»

"All’andata ricordo una squadra ben organizzata, con un buon gioco e una costruzione dal basso, ostica. Riuscivano a portare tanti giocatori nella fase offensiva. Ci misero in difficoltà, poi Farneti entrò e risolse la partita. Adesso hanno un nuovo allenatore e magari hanno cambiato qualcosina, però arrivano da due vittorie consecutive". Così, il trequartista Roberto Candido ha presentato, al Fol, il Montevarchi, prossima avversaria della Robur. Poi ha fatto un passo indietro. "Siamo rimasti con l’idea di fare un campionato di vertice, di provare a vincere, che alla fine è l’obiettivo di chi veste la maglia del Siena in D. Le cose poi non sono state chiarissime, i direttori hanno avuto grandi difficoltà nelle operazioni. Ma in ogni caso sono riusciti a costruire una rosa valida per il campionato. Vero, siamo dispiaciuti per i risultati, ma manca un intero girone. L’obiettivo è sicuramente rientrare nei play off".