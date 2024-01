Parla Silvestri. "Rinato a Cesena dopo un periodo molto complicato»

E’ in corsa verso la Serie B, primo con il Cesena. Vuole realizzare il suo "sogno", raggiungere la cadetteria, dove non ha mai giocato, mentre i numeri lo stanno attestando uno dei migliori, se non il migliore, difensore della Serie C. Luigi Silvestri è arrivato in Romagna esattamente un anno fa: colonna della difesa, bianconera, insieme a Crescenzi, apprezzatissimo dalla piazza (che si schierò apertamente dalla sua parte non appena uscì la notizia della sua messa sul mercato e poi infuriata per la sua partenza), pagò caro (benché mai trasferimento sia stato provvidenziale) il deteriorato rapporto con Pagliuca e i problemi societari che ormai imperversavano. "A Cesena sono arrivato nel momento giusto – ha raccontato il difensore alla trasmissione romagnola Pianeta Bianconero –, dopo una stagione difficile ad Avellino e sei mesi a Siena molto belli, ma che mi avevano ferito per come stava andando la situazione societaria. Sono arrivato in una piazza gloriosa, con una squadra fortissima e un allenatore vincente. Toscano ha saputo capirmi, mi ha saputo gestire e mi sta gestendo nel miglior modo possibile anche fuori dal campo. Sta facendo emergere le cose positive di me".