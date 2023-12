Parlano i due mister. Chini è soddisfatto. Becattini meno:: "Risultato stretto»

E’ un Giacomo Chini abbastanza soddisfatto, quello che si presenta ai microfoni dopo il pareggio tra Colligiana e Terranuova Traiana, quinto risultato utile consecutivo per la sua squadra: "Abbiamo incontrato un’ottima squadra: sono venuti qui a fare la partita con grande personalità. Nel primo tempo avremmo sicuramente potuto sfruttare meglio alcune occasioni per raddoppiare. Nel secondo tempo la partita è diventata molto più difficile ed equilibrata. Tutto sommato, posso ritenermi soddisfatto del punto conquistato, perché era importante dare continuità. Non è stata la nostra migliore partita, ma punteremo a rifarci già da domenica prossima". Meno soddisfatto appare il tecnico ospite Becattini: "Abbiamo giocato contro un avversario fortissimo, ben allestito e in buona salute, ma nella ripresa non ho mai avuto la sensazione di correre rischi: sinceramente, il pareggio ci va forse un po’ stretto".