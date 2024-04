Parma-Spezia 2-0: la capolista ipoteca la promozione grazie a Zoet

Parma, 13 aprile 2024 – Un gol nel finale del primo tempo, poi una papera che regala il raddoppio ai padroni di casa. Così lo Spezia cede alla capolista Parma, che allunga in vetta grazie ad un risultato rotondo frutto di una rete di Hernani e un sigillo di Charpentier, che deve ringraziare Zoet. Spezia sfortunato e ora di nuovo scavalcato da Ternana e Cosenza.

Mister D'Angelo sceglie la formazione dello scorso turno, facendo però partire dall'inizio Cassata e Kouda.

Lo Spezia parte bene, gli emiliani cercano di imporre il proprio gioco, ma non riescono. Siamo al 9' quando Bonny scarica una conclusione di prima sopra la traversa, servito da Man in area, poi al 20' è Bonny a cedere per Mihaila che, però, da buona posizione scarica alto.

Ad evitare lo svantaggio parmense è l'ex Chichizola al 22', che compie un intervento strepitoso su Kouda, servito da Salvatore Esposito. L'intervento di Zoet poco dopo la mezz'ora impedisce a Mihaila di centrare il bersaglio. A segno ci va al 42' il Parma, mentre continua a fare la partita, ma a soffrire le ripartenze liguri: Collu segna l'1-0, ma l'arbitro annulla per un precedente fallo su Hristov. Ma l'appuntamento è solo rimandato.

Nel primo minuto di recupero prima dell'intervallo, sugli sviluppi di un angolo, conclusione sul secondo male del mediano che mette la palla, dopo una deviazione di Mateju, sotto la traversa. È l'1-0. C'è ancora tempo per il tiro di Verde dalla distanza, prima dell'intervallo, ma Chichizola c'è.

Nell'avvio di ripresa lo Spezia potrebbe pareggiare: Kouda colpisce l'incrocio dei pali dopo 5 minuti, mentre dopo altri 2 il colpo di testa di Falcinelli, manda la palla pochi centimetri fuori dallo specchio. Ma il Parma non sta a guardare, ci prova due volte Hernani sempre di un niente sul fondo.

Dopo aver rischiato l'autorete con Circati che anticipa Chichizola sul cross di Verde al 35', al 42' ci pensa Zoet a regalare il 2-0 agli avversari: si dimentica il pallone lasciando alla punta che, dopo aver toccato due volte, realizza. Poi nulla più.

Tabellino

Parma-Spezia 2-0

PRIMO TEMPO 1-0

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Osorio, Delprato, Circati (40’ st Balogh), Zagaritis; Cyprien, Hernani (26’ st Colak); Man, Camara (1’ st Estevez), Mihaila (15’ st Charpentier); Bonny (1’ st Partipilo). A disp. Turk, Corvi, Benedyczak, Ansaldi, Sohm, Hainaut, Di Chiara. All. Pecchia.

SPEZIA (3-4-2-1): Zoet; Mateju, Hristov, Nikolaou (18’st Moro); Cassata (18’st Vignali), Nagy (36’ st Candelari), S. Esposito, Elia; Verde, Kouda (26’ st Jagiello); Falcinelli (26’ st P. Esposito). A disp. Zovko, Tanco, Reca, Pietra, Di Serio, Gelashvili, Bertola. All. D'Angelo.

Arbitro: Collu di Cagliari (assistenti Di Gioia di Nola e Barone di Roma 1, quarto uomo Emmanuele di Pisa; Var Maggioni di Lecco, Avar Paganesi di Bergamo.

Marcatori: 46' pt Hernani, 42' st Charpentier.