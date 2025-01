Parola all’esterno Alessandro Antoniazzi. "Atletico, contro il Notaresco gara insidiosa»

Proseguono a buon ritmo le sedute di allenamento in casa Atletico Ascoli in vista della sfida di domenica alle ore 14.30 al campo ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli contro il fanalino di coda Notaresco. La compagine di Mister Seccardini archiviata l’amarezza per il pareggio interno contro la Recanatese, ha questa ghiotta opportunità della seconda gara casalinga consecutiva per tornare alla vittoria. A descrivere il momento è l’esterno Alessandro Antoniazzi.

Con la Recanatese è arrivato un pareggio: di più?

"Un pareggio comunque importante che ci è servito a muovere la classifica. Certo però, vista la mole di gioco espresso in campo e le occasioni avute, meritavamo la vittoria".

Questo è un momento in cui state raccogliendo meno di quello che meritate. Come se lo spiega?

"Come tutte le stagioni, purtroppo, possono capitare periodi meno fortunati e per noi questo è uno di quelli, benché diamo il massimo sia in allenamento che la domenica. Nonostante tutto siamo determinati a sovvertire l’inerzia di questo periodo il prima possibile".

Domenica arriverà il Notaresco: partita complicata nonostante l’ultimo posto?

"Quella con il Notaresco, per insidie, secondo me è una delle partite più difficili del campionato, perché, vista la loro posizione in classifica non meritata, non hanno più nulla da perdere a differenza nostra. Domenica dovremmo essere ancora più concentrati e determinati per raggiungere il nostro obiettivo che sono i tre punti".

A livello personale come valuta questo suo primo campionato tra i grandi?

"Sicuramente non è facile per chi proviene dal settore giovanile. Penso di essere stato molto fortunato ad approdare all’Atletico Ascoli perché ho trovato un ambiente vero e sincero che, da subito, mi ha accolto a braccia aperte e mi ha integrato velocemente in questa magnifica famiglia. Ringrazio tutti nessuno escluso. Dovendo valutare questo mio primo campionato tra i grandi, mi ritengo soddisfatto sia per la fiducia che mi viene data sia per quello che metto in campo, ma certamente non mi accontento perché voglio migliorare ancora, cercando di dare il mio contributo per il raggiungimento degli obiettivi stagionali di questo club".

Valerio Rosa