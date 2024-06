Parte già il calciomercato. La Base blocca Gasparin

C’è chi è quasi a metà dell’opera, chi ha appena iniziato e chi ancora deve iniziare come il Muggiò che ha annunciato per mercoledì sera una conferenza stampa presso la sede della Carsoon per presentare il nuovo progetto che accompagnerà la società in vista della prossima stagione. Solo dopo si parlerà di mercato e di prima squadra che sarà comunque affidata a Davide Venantini. Non ha perso tempo, come suo solito, invece l’Ac Leon già alle prese con conferme (l’ultimo, in ordine di tempo, è stato Bonalumi) e nuovi arrivi. Il nome più importante annunciato è quello dell’esperto centrocampista classe ’94 Matteo Aldegani che nell’ultima stagione ha giocato a Olginate (6 reti), ma ha difeso in passato anche i colori di Lemine, Mariano, Pontelambrese e Cisanese, Nibionno, Pontisola e Lecco. È invece un ritorno quello dell’esterno offensivo Alessandro Ronchi che già dal 2019 al 2023 ha indossato la maglia della Leon per poi approdare prima al Muggiò e poi alla Calvairate. Ciserano e Lecco le sue prime esperienze coi “grandi“ dopo il settore giovanile al Milan. Torna anche Andrea Ferrè che smesse le scarpe bullonate sarà il collaboratore tecnico di Joelson, il vice del tecnico di origini brasiliane sarà Riccardo Ghidelli.

Tornando nel girone A si attende a ore l’annuncio da Seveso del nuovo tecnico della Base che al 99% sarà Alessandro Giallonardo. Intanto la società si sta adoperando a confermare i pezzi pregiati; nelle ultime ore è stata la volta dell’attaccante del 2005 Igor Gasparin (nella la firma col presidente Villa) e del centrocampista Edoardo Carraro. Erik Siviero invece va a Saronno. Meda perde Omar Laribi che lascia il calcio giocato per accettare l’offerta da direttore sportivo del Fanfulla. Indosseranno la maglietta bianconera Jacopo Aiello e Matteo Galli.