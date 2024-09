Partenza con il sorriso. Giandomenico: "Ho visto una bella Sangiustese»

"Soddisfatto dal risultato e da quanto visto in campo". Luigi Giandomenico, allenatore della Sangiustese Vp, tira le somme dopo la vittoria sui Portuali Ancona nel primo match di Eccellenza e guarda avanti. "Però – aggiunge – dobbiamo crescere di più a livello tecnico, nel primo tempo infatti abbiamo sbagliato molti appoggi e commesso errori tecnici che hanno ritardato la giocata e poi così si fa fatica. Mi ha fatto piacere vedere l’atteggiamento giusto, ho apprezzato la voglia e la convinzione di poter fare risultato fino alla fine". I rossoblù sono partiti con il piede giusto in campionato. "Il match di esordio – spiega Giandomenico – è sempre ricco di insidie, adesso ci concentreremo sull’Osimana". La Sangiustese è cresciuta nel corso della partita. "Da metà del primo tempo – ricorda – siamo stati più coraggiosi quando ho chiesto ai miei di prendere più alti gli avversari, abbiamo così recuperato tanti palloni e messo dentro molti cross, magari è mancata la stoccata vincente ma in definitiva abbiamo fatto una buona gara".

Nel match di Coppa Italia di sette giorni prima contro il Chiesanuova la squadra era mancata negli ultimi 20 metri, contro i Portuali Ancona ha giocato al centro dell’attacco il croato Handzic. "Lui – spiega Giandomenico – ci dà tanto perché ci garantisce peso e siamo in grado di gestire la palla in area, ci arriviamo anche meglio e siamo più presenti". Adesso si volta pagina, c’è da pensare alla gara a Osimo.