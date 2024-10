Partite e classifiche. Dalla serie D alla Prima categoria: il programma del weekend

Partite e arbitri del fine settimana dalla D alla Prima categoria. Serie D. Alle 15 la 7ª giornata. Oggi: Ancona-Civitanovese: Aloise di Voghera; Avezzano-Recanatese: Zini di Udine. Domani: Castelfidardo-Samb: Ammannati di Firenze; Chieti-Teramo: Tierno di Sala Consilina; Isernia-Termoli: Navarino di Taurianova; Fossombrone-A. Ascoli: Melloni di Modena; Notaresco-Fermana: Borghi di Modena; Roma City-L’Aquila: Gambacurta di Enna; V. Senigallia-Sora: Gambirasio di Bergamo. Classifica: Chieti 13; Fossombrone, Samb 12; V. Senigallia, A. Ascoli, Teramo, L’Aquila 11; Ancona, Sora 9; Isernia, Termoli 8; Roma City 7; Castelfidardo, Fermana (-2) 5; Civitanovese 4; Recanatese, Notaresco, Avezzano 3. Eccellenza. Domani alle 15.30 la 7ª giornata: Atletico Mariner-K Sport A. Gallo (ore 15): Fiermonte di Macerata; F. Cerreto-Chiesanuova: Gasparoni di Jesi; Urbino-Fano: Malascorta di Jesi; Matelica-Urbania: Tasso di Macerata; Montefano-Monturano: Tarli di Ascoli; Osimana-Portuali Dorica: Caresia di Trento; Sangiustese-Montegranaro: El Mouhsini di Pesaro; Tolentino-Maceratese: Reali di Foligno. Classifica: Chiesanuova 14; Maceratese, Sangiustese 13; Urbania 12; K Sport, Osimana 10; Matelica 9; Montegranaro, Urbino, Tolentino, F. Cerreto, Montefano 7; Portuali D. 6; Monturano 5; A. Mariner 4; Fano 1. Promozione. Girone A. Oggi alle 15.30: Fermignanese-Barbara Monserra: Caporaletti di Mc; Marina-V. S. Martino: Diouane di Fm; Moie V.-V. Castelfidardo: Irene Tirri di Mc; Lunano-Appignanese: Domizi di Macerata; S. Orso-Vismara: Paoletti di Fm; SassoferratoB. Nazzaro: Ballarò di Pu. Domani: G. Gradara-Pergolese: Pigliacampo di Pu Jesina-T. Vallefoglia: Eletto di Mc. Classifica. Fermignanese 14; T. Valfoglia 13; V.S.Martino 11; Jesina, Vismara 10; S.Orso 9; Marina, B. Monserra 8; Gradara, V. Castelfidardo 7; B. Nazzaro, Pergolese, Lunano 6; Moie 5; Sassoferrato 4; Appignanese 3. Girone B. Oggi alle 14.30: Azzurra Sbt-Casette Verdini: Ciccioli di Fm; Monticelli-P.S. Elpidio: Negusanti di Pu. Ore 15: Corridonia-Grottammare: Giorgini di Jesi. Ore 15.30: A. Colli-Montegiorgio: Del Piccolo di Pu; A. Treia-E.Cascinare: Cittadini di Mc; Palmense-Cluentina: Bartomioli di Pu; Sangiorgese-Settempeda: Falgiani di Ap; V. Montecosaro-Trodica: Spadoni di Pu. Classifica. Trodica 16; P. S. Elpidio 13; C. Verdini 12; A- Colli 11; Azzurra Sbt 10; Palmense 9; V. Montecosaro 8; Corridonia, Grottammare, Cluentina, Settempeda 7; Monticelli 6; Montegiorgio 5; A. Treia 4; E. Cascinare 2; Sangiorgese 1. Prima categoria. Oggi alle 14.30: R. Elpidiense-Montecassiano: Romani di S. Benedetto. Ore 15: E. Tolentino-Montecosaro: Mariani di Ap. Ore 15.30: Argignano-U.Salvia: Giustozzi di Mc; Belfortese-M. Pollenza: Serenellini di Ancona; Camerino-C. d’Ete: Esposito di San Benedetto; F. Castelraimondo-Passatempese: Baldassari di An; S. Claudio-B. Mogliano: Storoni di Ap. Domani: Potenza Picena-Portorecanati: Borrino di S. Benedetto. Classifica. P. Picena 10; Montecassiano 9; Passatempo 8; E. Tolentino, R. Elpidiense, B. Mogliano 7; Montecosaro, San Claudio 6; Belfortese, Urbis Salvia 5; F. Castelraimondo, M. Pollenza, C. d’Ete 4; Camerino 3; Portorecanati 1; Argignano 0.