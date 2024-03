Passo falso casalingo. Profili: "Il torneo è nelle mani della Civitanovese, noi vogliamo salire in serie D»

"Il campionato è ancora tutto aperto e noi vogliamo vincerlo: non ascoltate i tifosi da tastiera. Restano quattro partite, affrontiamole come se fossero quattro finali dei Mondiali". Sono le parole di Mauro Profili, patron della Civitanovese, dopo la sconfitta interna dei rossoblù contro il Castelfidardo (0-1, ndr), costata la perdita della vetta in classifica. Il primo posto è ora occupato dal Montefano che, grazie alla vittoria sulla Maceratese, è salito a quota 48 punti, a +1 dai rossoblù di Sante Alfonsi, mentre a farsi sotto sono Chiesanuova e Urbino, forti dei loro 45 e 44 punti. "Il torneo è nelle nostre mani – afferma al Carlino il presidente del club rivierasco – e sono certo che i ragazzi ce le metteranno tutta. Speriamo soltanto che la fortuna sia dalla nostra parte". Tuttavia, due giorni fa non si è vista proprio la miglior Civitanovese della stagione: "certo – ammette Profili –, non abbiamo giocato come al nostro solito, ma in fin dei conti è stata una partita alla pari: i biancoverdi cosa hanno fatto di concreto, oltre al gol? Noi abbiamo colpito una traversa e in un’occasione abbiamo mancato la palla di pochi centimetri. Inoltre, credo che l’arbitro avrebbe dovuto mettere mano ai cartellini, sanzionando qualche giocatore del Castello". Adesso, il torneo osserverà una pausa: si riprenderà il 7 aprile, quando gli adriatici saranno ricevuti dal Tolentino, mentre la domenica seguente (14 aprile), al Polisportivo, se la vedranno proprio con il Montefano: "la pausa – conclude Mauro Profili – servirà per staccare la spina e ricaricarci, pensando al Tolentino. Rimangono quattro finali, la società vuole vincere il campionato. I tifosi da tastiera, se hanno la soluzione, vengano a fare i dirigenti".

Francesco Rossetti