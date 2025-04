Patrick Englund: "Esonero di Magrini per puntare ai playoff e crescere come società"

A rappresentare la proprietà, il responsabile sportivo e coproprietario Patrick Englund, appena arrivato dalla Svezia dopo la decisione di esonerare Lamberto Magrini. Per il dirigente scandinavo la situazione tecnica della squadra era diventata difficile da sostenere. "Non è vero che non siamo attenti alle questioni di campo – esordisce Englund -. I risultati della squadra interessano sempre a tutti noi, posso garantirlo. Questa decisione va dunque in quella direzione". Con Magrini lo stesso Englund nei mesi aveva istaurato un buon rapporto. "Anche per me così come per il dg Farina è stato difficile arrivare a questa decisione dolorosa. Avevo appunto istaurato un ottimo rapporto con mister Magrini e mi dispiace per ciò che si è creato". Serviva però, per la proprietà, una scossa. "Crediamo fortemente nei playoff – aggiunge – e il nostro pensiero adesso sono solo le ultime quattro partite che ci separano dalla fine della regular season. Poi vedremo dove siamo arrivati e penseremo al futuro". Il coproprietario puntualizza poi che i programmi per l’immediato futuro sono ambiziosi dentro e fuori dal campo. "Noi siamo venuti a Siena con l’ambizione e la volontà di crescere. Siamo pronti per cominciare a costruire un futuro che sia solido, duraturo e con ambizioni per la prima squadra". Tra esse anche il tentativo di tornare almeno nei professionisti. "Vogliamo crescere come società e parallelamente salire di categoria. Vogliamo già pensare all’anno prossimo, per creare qualcosa di significativo anche dal punto di vista delle infrastrutture: i contatti con le istituzioni sono continui. Ma adesso concentriamoci sulle prossime quattro giornate perché c’è ancora in ballo qualcosa di importante". Infine torna sui motivi del drastico e repentino cambio in panchina. "Siamo arrivati a un punto che, come ha detto Farina, esigeva un cambio anche se doloroso. Abbiamo preso questa decisione per caricare i nostri giocatori, nei quali crediamo molto, per le ultime quattro partite".

Guido De Leo