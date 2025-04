Pattarello e Tavernelli brillano nella vittoria contro la Lucchese

TROMBINI 6 Non deve compiere parate impegnative e gestisce l’ordinaria amministrazione.

RENZI 6 Dalla sua parte incrocia Saporiti e lo soffre spesso, ma alla fine è bravo a tenere botta.

GILLI 5,5 Si fa bruciare da Magnaghi in occasione del vantaggio della Lucchese. Unica pecca in una prestazione complessivamente solida.

CHIOSA 6,5 Guida il reparto senza sbavature.

RIGHETTI 6 Timido e impacciato nel primo tempo. Cresce nella ripresa quando serve a Ravasio un cross al bacio e quando sfiora la rete su punizione.

MAWULI 7 Torna al gol e lo fa con un mix di classe e freddezza. Oltre alla rete una prestazione nuovamente su standard elevati. (Dal 73’ CHIERICO SV).

GUCCIONE 5,5 Fatica ad entrare in partita anche perché Visconti lo marca a uomo. Meno ispirato rispetto al solito.

DEZI 6 Con Guccione schermato tocca a lui trovare la giocata lucida in mezzo al campo. Alcune uscite sono pregevoli. (Dal 73’ SETTEMBRINI SV)

PATTARELLO 8 L’assist di tacco per Mawuli è da altre categorie. Poi nel secondo tempo trova anche la doppietta che mette in ghiaccio la sfida. Decisivo come sempre e più di sempre. (Dal 79’ FIORE SV).

RAVASIO 5,5 Di sponda è prezioso, ma il problema è sempre il solito: non incide sotto porta. (Dall’86’ OGUNSEYE SV).

TAVERNELLI 7,5 Con il suo cambio di passo, quando accelera sono dolori. Sigilla una prova maiuscola con una rete che è una perla. (Dal 79’ CAPELLO SV).

Andrea Lorentini