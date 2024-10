Pazzo Fiorano nel derby. Va sotto, ma ribalta la gara

FIORANO

4

COLOMBARO

2

FIORANO: Baciocchi, Hoxha, Vacondio, Torlai, Nocetti, Hardy, Fabbri (81’ Kwakye), Olmi, Kolaveri, Bianchini (60’ Rrushi), Ienna. A disp. D’Arca, Hadine, Wusu, Neri, Montorsi, Amato. All. Cavalli

COLOMBARO: Toni, Schenetti, Vandelli, Pacilli (61’Savarese), Malavasi, Sganzerla, Calò (85’ Parisi), Rispoli (88’ Gazzotti), Bernardo (36’ Cataldo), Cigarini, Francioso (73’ Vernillo). A disp. Tosi, Borelli, Antonioni, Amadessi. All. Antonelli

Arbitro: Ballardini di Faenza

Reti: 4’ Bernardo, 14’ Cigarini, 49’pt Hoxha, 74’ (rig.) Kolaveri, 83’ Olmi, 95’ Ienna

Note: ammoniti Pacilli, Malavasi, Francioso, Nocetti

Nel derby da fondo classifica il Fiorano va sotto 2-0 nei primi 14’ ma poi con una poderosa rimonta ribalta la gara con 4 reti, festeggiando il primo successo stagionale e scavalcando il Colombaro, ora ultimo da solo. La gara si sblocca dopo 4’ quando da corner Malavasi calcia in mischia sulla la traversa e l’ex Bernardo (a Fiorano nel 2015-16) insacca il vantaggio ospite. Al 6’ lancio di Cigarini per Bernardo che spara all’angolino basso ma Baciocchi di piede è super. Al 14’ scambio Francioso-Cigarini che controlla e di sinistro da 20 metri fa 2-0. Gara finita? Assolutamente no. Al 35’ errore difensivo di casa, Francioso si invola, scarta Baciocchi ma calcia fuori a porta vuota il 3-0. Nel recupero Toni para su Bianchini, si ripete sul tap in di Ienna ma nulla può su Hoxha che accorcia in scivolata. Nella ripresa Fabbri coglie la traversa. Al 70’ Ienna supera due difensori ma viene messo giù, rigore che Kolaveri trasforma. Al 72’ Rrushi ruba serve Hoxha che centra la traversa. Al 79’ Toni dice di no a Kolaveri. Ma all’83’ Olmi intercetta un pallone in area, si gira e la mette a fil di palo per il sorpasso. Al 95’ Ienna in contropiede fa 4-2.