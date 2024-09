Peccato La Zenith corre ma si fa rimontare

CALCIO SERIE D

Primo punto in campionato per la Zenith Prato, che si mangia però le mani sul campo del San Marino, nella seconda giornata di andata del girone D di serie D, per aver dilapidato il doppio vantaggio accumulato nella prima frazione di gara. Ma andiamo con ordine. Partita equilibrata e godibile, con varie occasioni da rete da una parte e dall’altra. Partono subito forte i pratesi allenati da Simone Settesoldi: all’11’ palla recuperata a centrocampo dalla Zenith Prato, con Toci che vede e serve Kouassi, abile nel trovare un bel diagonale sul primo palo e a fulminare Pazzini per il primo vantaggio ospite. Doccia gelida per i padroni di casa del San Marino, che tentano di riorganizzarsi, ma al secondo affondo degli avversari vedono ancora i sorci verdi. Al 22’ Mertiri fa da sponda per Falteri, che al volo trova un gran tiro e realizza il 2-0 in favore dei bluamaranto.

Sembra tutto facile per la Zenith Prato, che forte del 2-0 prova ad amministrare il pallone. Al 40’, però, si rivede in avanti minaccioso il San Marino: Urbinati cerca Twnkorang, che si libera della marcatura di Casini e conclude a lato di destro, facendo venire i brividi a tutta la panchina ospite. I segnali sono minacciosi. I padroni di casa non ci stanno a perdere senza lottare. Prima dell’intervallo, infatti, il San Marino accorcia le distanze: fa tutto da solo Altamura, che dall’out di destra si accentra e trova un sinistro a giro che bacia il palo e si infila alle spalle del povero Brunelli.

E’ la rete che manda le due squadre negli spogliatoi con la Zenith Prato ancora in vantaggio, ma un po’ meno sicura e in controllo del match e il San Marino decisamente rinvigorito.

Nella ripresa, infatti, i locali si lanciano subito in avanti e trovano il 2-2 al 46’ quando Maggioni risolve con una zampata una mischia furibonda che si era accesa sugli sviluppi di un calcio d’angolo proprio di fronte a Brunelli.

Tutto da rifare per la Zenith Prato, che ora rischia addirittura di incassare la clamorosa rimonta. In realtà nei minuti seguenti anche la spinta dei padroni di casa si affievolisce e le due squadre badano più a conservare il pareggio che a rendersi effettivamente pericolose. Al 73’, comunque, l’occasione buona per rompere l’equilibrio capita sui piedi di Rosi, che entra in area e spara però alto sopra la traversa da ottima posizione. E’ l’ultimo sussulto di una bella partita, che si chiude in parità, con più di un rammarico in casa Zenith Prato. Poco cinica la formazione di Settesoldi, che comunque porta a casa il primo pareggio e i primi punti in serie D, rimanendo comunque nei bassifondi della classifica, al pari proprio di San Marino, Sammaurese e Pistoiese, ma almeno davanti a Corticella e Progresso, entrambe ancora a secco.

Leonardo Montaleni