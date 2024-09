Per Ferrarese è una corsa contro il tempo

Per avere un primo quadro, sia pure sommario, di come è iniziato il campionato, bisognerà aspettare domani sera, dopo che si saranno giocate le ultime due partite. Perché questo è l’effetto del mega-"spezzatino" adottato quest’anno dalla Lega "Pro".

C’è un primo dato che è emerso nelle gare disputate tra venerdì e sabato: si è segnato moltissimo, in particolare in Pianese-Perugia, terminata 3 a 3, al termine di una incredibile rimonta da parte degli umbri che erano sotto, addirittura, di tre reti. C’è stato uno solo 0 a 0 ed è stato quello tra Pineto e Lucchese. Se lo analizziamo dal punto di vista rossonero, verrebbe da dire che la squadra ha evidenziato un vecchio problema, quello, appunto, della poca "cattiveria" nei sedici metri, con diverse occasioni da gol create, ma non sfruttate. Un po’ come è successo a Pineto, quando, nel primo tempo, prima Quirini e poi Visconti non hanno avuto la lucidità e la forza di trovare la porta a pochi passi dal portiere Tonti.

Ecco, per aumentare la pericolosità e la prolificità, oltre alla naturale crescita nella condizione fisica da parte di Costantino e dello stesso Fedato, sarebbe importante l’inserimento di un esterno offensivo capace di fare quello che ha fatto lo scorso anno Rizzo Pinna, sostituendosi, spesso, alla mancanza dei gol da parte della punta centrale di riferimento. E’ vero che sono ancora da verificare le qualità di Saporiti e Giacchino; però il reparto offensivo ha bisogno di un innesto di qualità, sempre nell’ottica di alzare l’asticella. Come è indispensabile l’ingaggio di un nuovo difensore.

La gara di Pineto ha evidenziato soprattutto questi due aspetti che, ora, il "diesse" Ferrarese proverà a colmare nei prossimi giorni e, possibilmente, prima del complicato impegno casalingo di venerdì sera contro il Gubbio. A parte i nomi, crediamo che a nessuno sfugga un dato di fatto oggettivo: per aspirare a qualcosa che non sia solo un campionato a salvezza, la squadra ha bisogno di essere rinforzata. Solo a "rosa" completata si potrà cominciare a parlare di prospettive. E, come sempre, serviranno quattro-cinque giornate per capire meglio le forze.

Al momento ci sono stati risultati contraddittori e, per certi versi, inaspettati. Ma succede spesso così nelle prime giornate; poi le squadre si assesteranno ed allora verranno fuori i reali valori. L’importante è che la Lucchese abbia la capacità di superare nel migliore dei modi i prossimi due-tre impegni, a cominciare da venerdì sera, al "Porta Elisa", contro il Gubbio.

Infine, lutto in casa rossonera: è morto il padre del team manager, Paolo Mele. Le nostre condoglianze.

Emiliano Pellegrini