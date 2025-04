Per il Cervia solo un punto

È viva soprattutto la lotta per evitare la retrocessione, nel girone D di Promozione, oltre a quella per il primo posto, con la Fratta che sembra ormai aver preso il sopravvento, anche se i punti di vantaggio dei forlivesi sullo Young Santarcangelo sono soltanto 2 e 4 sul Misano. E i playoff difficilmente saranno aperti ad altre squadre, oltre alle due che usciranno sconfitte dalla corsa alla promozione diretta in Eccellenza. Infatti il Riccione, quarto – travolgente col 6-1 all’Edelweiss – ha ben 11 punti di ritardo e il Cervia United di Momo Montanari quinto è staccato di 16 lunghezze. Molto difficile, dunque, che nelle ultime tre giornate questo divario scenda sotto i 7 punti, il distacco che permetterebbe di aprire ad altre formazioni la post season. Tra l’altro i cervesi vengono fermati sul pari (1-1) a Rivazzurra dal Bellariva: anzi, sono i riminesi a passare per primi con Bargelli al 40’ del primo tempo e solo nel finale (36’ st) i cervesi riescono a impattare con Khayat entrato da appena 5’.

L’unica vittoria di giornata per le formazioni ravennati di Promozione è quella del Classe che espugna 2-0 Diegaro: la sblocca Scoglio dopo appena 1’ e raddoppia Savini prima della fine del primo tempo. Così i biancorossi si staccano proprio dai cesenati, sistemandosi alle spalle del Cervia United con 51 punti contro 50. Malgrado l’uomo in più per la mezzora finale – espulso Contadini al 24’ del secondo tempo – lo Sparta Castelbolognese non riesce ad aver ragione dei riminesi della Stella che blocca la gara sul pari: 0-0. In questo modo le distanze tra le due formazioni restano invariate con la Stella a 36 punti e lo Sparta a 35, rispettivamente 2 e 1 punto sopra la zona caldissima della classifica, occupata con 34 punti dal Forlimpopoli.

Proprio Forlimpopoli-Bellariva Virtus sarebbe l’unico playout da giocare se il campionato terminasse oggi, con la retrocessione diretta di Edelweiss, Verucchio e Frugesport, ultimo con 19 punti e sconfitto 4-2 in casa dal Civitella. I gialloneri vanno in svantaggio per il gol di Matteo Montanari Gatti al 35’: curiosamente a segno come il gemello Nicola che milita nel San Zaccaria. Il Frugesport, però, non ci sta e ribalta tutto con Grandi (44’ pt) e Bagnolini (22’ st) poi ancora Montanari Gatti pareggia (28’ st) prima della doppia espulsione comminata dall’arbitro forlivese Fanucci a Bangoura e Zalambani. Così il Civitella segna due volte (33’ e 35’ st) con Matteo Ricci Frabattista e Gregori. Infine, sconfitta anche per il San Pietro in Vincoli, battuto 2-0 a Cesenatico dal Bakia per le reti, tutte nel primo tempo, di Lorenzini (16’) e Federico Nava (25’).

u.b.