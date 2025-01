Per le zebre arriva la prima sconfitta casalinga della gestione Amoroso. Il Viareggio spreca troppo e contesta l’arbitraggio. Montespertoli corsaro grazie ad autogol e parate

VIAREGGIO0MONTESPERTOLI1

VIAREGGIO (4-4-2): Carpita 6,5; Bellini 6,5, Ricci 5,5, Bertacca 5,5, Bertelli 6,5; C. Belluomini 6,5 (22’ st Baracchini 5,5), Remedi 6,5, Bianchi 6,5, Bibaj 5 (39’ st T. Belluomini s.v.); Ortolini 5 (31’ st Goh 6,5), Morelli 6. All. Amoroso 6,5.

MONTESPERTOLI (4-1-4-1): Romano 7,5; Fiaschi 6 (11’ st Corradi 6), Trapassi 7, Conti 6,5, Liberati 6; Pecci 7 (31’ st Veraldi 6,5); Gasparri 6 (31’ st Biliotti 6), Maltomini 7 (24’ st Anichini 6), Corsi 7,5, Rosi 7; Vangi 6,5. All. Sarti 7.

Arbitro: Foresi di Livorno 4,5 (assistenti Rama di Livorno 5 e Bellotti di Pistoia 6).

Rete: 32’ pt aut. Bertacca (M).

Note: ammoniti Remedi (V), Rosi e Liberati (M); angoli 5-4; recupero 3’ pt e 6’ st.

VIAREGGIO – Incappa in una domenica “di quelle che puoi star lì fino a mezzanotte ma di gol non c’è verso di farne“, il Viareggio... che deve comunque far mea culpa per le occasioni sprecate. Poi ci si è messo il portiere Romano con alcune prodezze risolutive, oltre ad una direzione arbitrale rivedibile (alle zebre manca un rigore a fine primo tempo e forse gli ospiti sarebbero dovuti restare in 10 a inizio ripresa). Fatto sta che tra andata e ritorno il Viareggio in 180 e più minuti non è riuscito mai a segnare al Montespertoli.

Sotto la gestione Amoroso è la 1ª sconfitta casalinga (2ª in campionato e 3ª totale). Il Montespertoli è piaciuto per corsa, abnegazione e tattica. Alle zebre è mancato il cambio di passo e soprattutto l’incisività offensiva di Ortolini e Bibaj (entrambi assai sottotono e infatti sostituiti).

Al 12’ Morelli di testa su cross di Ortolini trova Romano a deviare smanacciando poi su riga e palo. Il gol-partita giunge al 32’ quando capitan Maltomini sfoggia una gran giocata che manda in porta Rosi il cui sinistro è respinto da Carpita addosso a Bertacca che infila goffamente e sfortunatamente nella propria porta. Poi al 39’ altro salvataggio sulla linea (stavolta di testa di Trapassi) sempre sull’inzuccata di Morelli, che un minuto dopo su lancio di Bianchi viene steso in area dall’uscita in ritardo di Romano ma l’arbitro sorvola.

Ad inizio ripresa Ortolini sottomisura divora l’1-1 su cross di Bertelli. Poi è Romano ad esaltarsi sotto la traversa su Cosimo Belluomini (imbeccato da Remedi) e a tu per tu con Morelli. Nel frattempo anche Carpita si guadagna la paga tenendo in partita il Viareggio con un paio di belle parate. All’88’ Ricci di testa, sul cross dal fondo del subentrato Goh, sbaglia alzando la mira.