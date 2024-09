Un autogol di Pacciardi al 93' condanna la Pianese a Pescara

Pescara, 16 settembre 2024 – Un’autorete nel recupero condanna una generosa Pianese nel posticipo di Pescara dopo una gara che era iniziata benissimo per i bianconeri. Pronti via infatti e la Pianese passa: retropassaggio sbagliato di Pellacani sul quale si avventa Mignani che di piatto destro fa secco Plizzarri in uscita, 1-0.

Reazione abruzzese che arriva con Bentivegna pericoloso al 7’, Boer blocca. La pressione del Pescara cresce col passare dei minuti (un paio di episodi in area senese scatenano le proteste biancoazzurre) ma in contropiede il duo Nicoli-Falleni confeziona una buona occasione in contropiede (27’), Plizzarri esce coi tempi giusti. Dagasso un minuto dopo ci prova da fuori, palla alta di poco.

Boer è attento poi sul tiro cross di Valzania, messo in corner. Dagasso (37’) si divora una ottima occasione vanificando un filtrante al bacio di Bentivegna. Il secondo tempo si apre con il pari di Ferraris, uno dei tre nuovi entrati pescaresi, che approfitta di un errore di Boer e impatta il match, 1-1. Pianese alle corde: Chesti sulla linea salva il colpo di testa di Bentivegna (7’) da pochi passi. Prosperi inserisce forze fresche e passa al 3-5-2 infoltendo la mediana.

Il guaio è che il neo entrato Odjer si prende un rosso diretto lasciando i suoi i 10. Dopo una lunghissima fase di sofferenza la Pianese si rivede in attacco ma Mignani non riesce a servire Colombo (33’) che stava scattando verso la porta. Nel recupero uno sfortunatissimo autogol di Pacciardi condanna la Pianese che ci prova fino al 96’ quando Plizzarri compie un grande intervento su Proietto.

Il tabellino

Pescara-Pianese 2-1 PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Brosco (19’st Mulè), Pellacani, Crialese (1’st Moruzzi); Valzania, Lonardi (1’st Squizzato), Dagasso; Bentivegna (27’st Merola), Tonin (1’st Ferraris), Cangiano. Panchina: Saio, Profeta, Staver, Giannini, De Marco, Tunjov, Saccomanni, Meazzi, Vergani, Arena. Allenatore Baldini PIANESE (3-4-2-1): Boer; Polidori, Pacciardi, Chesti (41’st Remy); Boccadamo, Proietto, Simeoni (12’st Odjer), Nicoli (41’st Da Pozzo); Falleni (12’st Colombo); Mignani, Sorrentino (25’st Mastropietro). Panchina: Filippis, A. Reali, Indragoli, S. Reali, Barbetti, Spinosa. Allenatore Prosperi Arbitro: Angelillo di Nola (Munitello-Fenzi). Reti: 1’pt Mignani, 4’st Ferraris, 48’st Pacciardi autogol. Note: ammoniti:Tonin, Simeoni, Brosco, Moruzzi, Boer, Mastropietro. Espulso: Odjer al 17’st. Recuperi: 2 e 6.