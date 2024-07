Pesenti ha calciato alto un rigore. Gatta: primo hurrà . Vettus resta al palo. Grasso fa doppietta

GATTA

GATTA: Briglia, Diletto, Pasquesi, Serra, Coghi, Martino, Oubakent, Jessey, Grasso, Da Pozzo, Ciccone (25’st Toni). A disp.: Torcianti, Bazzoli, Reggioni, Bedeschi, Giampellegrini, Manelli All.: Bianchi VETTUS: Grasselli, Peila (15’st Minelli), Tosi, Mungo (15’st Fontanesi), Bonalumi, Genitoni, Lillo, Tanasa, Pesenti, Gabbianelli, Marchesini. A disp.: Bergonzani, Cristian Lodi, Rodolfi, Lodi. All.: Ruffini

Arbitro: Muoio (Marchetti e Apice)

Reti: Oubakent (G) su rig. al 20’pt, Grasso (G) 15’st e al 30’st, Pesenti (V) al 35’st.

Note: ammoniti Tosi, Lillo, Pesenti, Marchesini e Martino. Pesenti (V) calcia un rigore alto al 35’pt.

Nei Giovanissimi ha vinto il Vettus per 2-1 grazie a Pozzi e Grimaudo. Per il Gatta gol di De Luca.

Eccola la prima vittoria del Gatta in questo Montagna, mentre rimane ancora a bocca asciutta il Vettus. Mercoledì sarà decisivo per i gialloverdi lo scontro casalingo con la Borzanese.

La partita. Sullo 0-0 il Vettus trova un gol, ma viene annullato per fuorigioco: molti dubbi sull’episodio. Il Gatta cresce e passa con un rigore siglato da Oubakent (foto). Il Vettus non ci sta e torna a spingere: prima spreca una grande occasione, poi si mangia le mani quando a 10’ dalla pausa Pesenti calcia alto un rigore. Nella ripresa meglio i locali: Grasso segna una doppietta, e Grasselli, portiere del Vettus, è super in diverse occasioni. Nell’ultima parte di gara Pesenti segna il gol della bandiera. E’ il 3-1, ma il forcing finale del Vettus non produce gli effetti sperati, e il Gatta sale a quota 5 punti.