Pezzola fedele alla Samb: "Sono rimasto per vincere"

"Lo scorso anno è passato e sappiamo dove abbiamo sbagliato. Oggi è tutto nuovo ed abbiamo tanta voglia di fare bene". Leonardo Pezzola si mette alle spalle la delusione del passato campionato ed è mentalmente proiettato al futuro. "Dobbiamo esprimere il nostro gioco - ha dichiarato nel corso della trasmissione A Ritmo di Samb su Vera Tv - e fare risultato ogni domenica. Questo gruppo ha tanta voglia di dimostrare e di arrivare dove l’altro non c’è riuscito". Pezzola, insieme a Paolini e Battista rappresenta la "vecchia guardia" rossoblù nonostante la giovane età. Nel corso dell’estate aveva ricevuto alcune offerte da club di Serie C ma ha deciso di restare alla Samb. "Penso - afferma- che si debba guardare molto ai progetti. Sono stato subito chiaro con la società e il diesse. Non mi dovevano considerare partente a prescindere. Ho valutato fino all’ultimo il da farsi e poi ho deciso di restare. Sono contentissimo perché credo nel progetto della famiglia Samb e sono convinto che tutti insieme possiamo arrivare a fare qualcosa di importante. Sono qui apposta e così anche i miei compagni". E domenica ecco la trasferta di Notaresco. "Ci aspetta - è sempre Pezzola che parla - una partita tosta e difficile come lo sono tutte in questo campionato dove il livello tecnico si è alzato notevolmente. Scenderemo in campo umili ma consapevoli dei nostri mezzi. Il nostro obiettivo è fare una partita da Samb".

Sono quattrocento i biglietti che il Notaresco ha messo a disposizione dei tifosi della Samb in vista del match di domenica prossima in terra d’Abruzzo. Il costo è di 15 euro più 1,50 di prevendita e potranno essere acquistati a partite da oggi e fino alle 19 di sabato nei punti vendita del circuito Ciaoticket ed on line. Ingresso gratuito per gli under 14 che però dovranno esibire un documento all’ingresso dello stadio attestante la loro effettiva età. Intanto la Samb continua la preparazione in vista della trasferta di Notaresco. E’ Rientrato l’allarme che riguarda Umberto Eusepi. L’attaccante rossoblù, autore del gol vittoria con la Recanatese su calcio di rigore, si è sottoposto ad accertamenti per l’infortunio occorso al secondo dito del piede sinistro. Gli esami clinici hanno escluso lussazioni o fratture ma solo una contusione. Anche ieri Eusepi ha lavorato in palestra, mentre questo pomeriggio potrebbe anche prendere parte al test in famiglia con la Juniores rossoblù, al campo Ciarrocchi di Porto d’Ascoli. Lulli intanto continua ad allenarsi con il gruppo.

Benedetto Marinangeli