"Pianella vince 1-0 contro San Gimignano: tre punti fondamentali per la squadra locale"

Pianella

1

San Gimignano

0

PIANELLA – Un gol di Voltolini al 29’ su calcio di rigore assegnato per un atterramento in area ai danni di Pistella, rilancia il Pianella dopo lo stop di domenica scorsa. Partita piuttosto tirata, dai toni agonistici elevati. Il San Gimignano crea le sue migliori occasioni su calci da fermo, che tuttavia non portano particolari pericoli alla rete locale. Il Pianella, soprattutto nella ripresa, non riesce a sfruttare a dovere alcune ripartenze che potevano valere il raddoppio. A fine gara il dirigente Filippo Valoriani commenta: "Buon Pianella contro un San Gimignano in forma: tre punti importanti".