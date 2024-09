Sorrentino e Mignani lanciano la Pianese: tutto in un minuto. Campobasso ko al Comunale: 2-0

Piancastagnaio (Siena), 8 settembre 2024 – Bella vittoria per la Pianese che centra i primi tre punti in campionato sconfiggendo per 2-0 il Campobasso. Succede tutto in sessanta secondi, tra il 10’ e l’11’ minuto del primo tempo: prima ad andare in rete è Sorrentino, schierato nell’undici titolare, e poi è Mignani a realizzare un gol di pregevole fattura, segnando al contempo la sua prima rete tra i professionisti. Al 18’ Boer si supera su colpo di testa ravvicinato di Pierno. Al 19’ altra conclusione verso la porta da parte della Pianese, ma Nicoli non inquadra lo specchio. Il Campobasso torna a farsi vedere al 32’ con un cross pericoloso di D’Angelo ma nessun giocatore del team ospite arriva sulla sfera. È però la Pianese al 33’ ad avere un’altra ghiotta chance: Sorrentino serve Polidori ma Guadagno respinge. Al 43’ grande tiro a giro di Sorrentino che dal limite dell’area cerca l’angolino, il pallone esce di pochissimo.

A inizio ripresa il Campobasso ci prova prima con Di Nardo e poi con Di Stefano che calciano senza successo verso Boer. Ancora Pianese pericolosa con un colpo di testa, alto, di Simeoni. Al 18’ è di nuovo Mignani a tirare verso la porta, Guadagno blocca il pallone. Ottimo poi Boer che si allunga su una conclusione di Di Nardo al 26’. Nel finale ha una chance anche Baldassin che da buona posizione calcia però alto. Finisce 2-0 e il Comunale di Piancastagnaio fa festa.

PIANESE (3-4-1-2): Boer; Polidori, Pacciardi, Chesti; Boccadamo, Proietto, Simeoni, Nicoli (32’st Frey); Falleni (32’st Odjer), Sorrentino (25’st Colombo), Mignani. Panchina: Filippis, Reali A., Remy, Da Pozzo, Mastropietro, Reali S., Papini, Spinosa, Indragoli, Barbetti, Capanni. Allenatore Prosperi. CAMPOBASSO (3-4-3): Guadagno; Bosisio (22’st Benassai), Mondonico, Celesia; Pierno, D’Angelo, Prezioso (1’st Scorza), Haveri (1’st Baldassin); Di Stefano (10’st Lombari), Di Nardo, Forte Riccardo (17’st Spalluto). Panchina: Forte Francesco, Morelli, Barbato, Pellittero, Calabrese, Serra. Allenatore Braglia. Arbitro Gavini di Aprilia (Andriambelo – Cocomero).

Reti: 10’pt Sorrentino, 11’ pt Mignani. Ammoniti: Sorrentino, Di Nardo, Bosisio, D’Angelo, Celesia, Baldassin, Chesti, Polidori. Recuperi: 3 e 6. Spettatori: 590 + 193 abbonati per un totale di 783. Incasso 6.760 euro + 1.410 euro di quota abbonamenti per un totale di 8.170 euro.