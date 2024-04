Pianese promossa con una giornata di anticipo. Seravezza ko, gli amiatini tornano in serie C

seravezza pozzi

2

pianese

3

SERAVEZZA POZZI (5-3-2): Lagomarsini; Salerno, Lopez Petruzzi (40’ st Mugelli), Mannucci, Coly, Ivani; Putzolu (44’ st Delorie), Simonetti (26’ st Granaiola), Sforzi (16’ st Brugognone); Benedetti, Camarlinghi. All. Amoroso.

PIANESE (3-4-2-1): De Fazio; Remy, Polidori, Lo Porto (16’ st Gagliardi); Boccadamo, Simeoni, Proietto (23’ st Miccoli), Di Martino (42’ st Morganti); Mastropietro (21’ st Bramante), Ledonne; Mignani (46’ pt Kouko). All.Prosperi.

Arbitro: Dorillo di Torino.

Reti: 3’ pt Simonetti, 24’ Ledonne rig., 28’ Camarlinghi; 28’ st Kouko, 35’ Bramante.

SERAVEZZA – La Versilia e il Seravezza portano bene alla Pianese che come 5 anni fa festeggia la salita in C contro i verdazzurri in terra versiliese (nel 2019 però a Forte dei Marmi). Ieri al “Buon Riposo“ è stato "spot del calcio", con gara bellissima, vibrante e intensa. Un tosto Seravezza ha dato filo da torcere alla capolista, che fino a 10’ dalla fine non era mai stata avanti in questa gara, rimontando 2 volte lo svantaggio. Il trionfo finale, nella sfida e nel campionato, è meritato.

Il Seravezza passa subito con la spizzata di Simonetti sulla punizione-cross di Camarlinghi. La reazione amiatina è immediata col capocannoniere Mignani che fa traversa-palo-riga. Ancora il goleador figlio d’arte impegna Lagomarsini. Gli ospiti creano occasioni in serie ma il pari lo trovano su rigore (procurato dall’incontenibile Boccadamo, messo giù da Ivani) con Ledonne che spiazza Lagomarsini. L’1-1 dura 4 minuti perché Camarlinghi pianta il 2-1 col sinistro all’incrocio opposto (l’ultimo suo gol, super pure quello, risaliva ad un girone fa: nell’1-1 a Piancastagnaio). I bianconeri perdono Mignani a fine primo tempo ma nella ripresa mettono il campo di traverso e vanno a vincere con i cambi: al 73’ Kouko con gran "tap-in" fa 2-2 dopo il palo di Bramante (che il legno l’aveva colpito pure 5 minuti prima) e poi all’80’ lo stesso Bramante infila in buca d’angolo il 3-2 “scudetto“ dopo palla giocata male in uscita dall’ex Petruzzi.

Simone Ferro