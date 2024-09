Primo ko casalingo per la Pianese: 0-1, al Comunale passa il Sestri Levante

Siena, 29 settembre 2024 – Amarissima sconfitta per la Pianese che viene battuta in casa da un cinico Sestri Levante. Lo scontro diretto era iniziato coi liguri che si affacciano dalle parti di Boer con una conclusione di Nunziatini. I ritmi sono bassi e le due squadre si studiano: ci prova dal limite dell’area Proietto al 14’, la sfera termina alta sopra la traversa. Al 20’ prima conclusione verso la porta da parte della Pianese: Polidori svetta sul corner calciato da Mastropietro, il portiere del Sestri Levante Anacoura blocca la sfera. Al 25’ la squadra bianconera si avvicina alla porta con una bella combinazione tra Proietto e Mignani, che tuttavia non riesce a trovare Mastropietro per l’anticipo di un difensore ospite. Al 36’ buona giocata di Falleni, ma la sua conclusione viene smorzata da Pane e Anacoura può bloccare il pallone. Nel secondo tempo non accade nulla fino all’episodio decisivo: Conti conclude da fuori area, il suo tiro è deviato e sotto misura Parravicini mette in rete per la formazione ospite il preziosissimo vantaggio. La Pianese cerca di reagire ma la conclusione di Simeoni al 17’ della ripresa è altissima. Prosperi prova a cambiare la squadra: dentro Sorrentino e Colombo per Mignani e Chesti. Al 27’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo ci prova l’eroe di Lucca, Colombo ma Anacoura smanaccia e difende il vantaggio. Al 29’ ottima occasione per i padroni di casa: Proietto scodella il pallone e Sorrentino ha la palla dell’1-1 ma il portiere del Sestri Levante è ancora bravo e salva i suoi. Poco dopo altra chance ma Da Pozzo non arriva per pochissimo alla deviazione vincente sotto porta. Nel finale Sestri Levante in dieci uomini: viene espulso Podda per un brutto intervento su Polidori. La squadra di casa ci prova con Mastropietro su cross di Boccadamo, ma il pallone è out. Stesso esito per la conclusione da fuori area di Falleni prima e di Boccadamo poi. Nell’ultimo minuto rosso anche per Da Pozzo.

Tabellino

PIANESE – SESTRI LEVANTE 0-1

PIANESE (3-4-2-1): Boer; Polidori, Pacciardi, Chesti (20’st Colombo); Boccadamo, Proietto, Simeoni, Nicoli (9’st Da Pozzo); Mastropietro, Falleni; Mignani (20’st Sorrentino). Panchina: Filippis, Reali Alessandro, Reali Stefano, Papini, Spinosa, Indragoli, Barbetti. Allenatore Prosperi.

SESTRI LEVANTE (3-5-2): Anacoura; Pane, Valentini, Furno; Podda, Nunziatini, Raggio Garibaldi (8’st Giorno), Conti, Montebugnoli; Clemenza (38’st Nenci), Parravicini (50’st Pavanello). Panchina: Sias, Fusco, Brunet, Durmush, De Felice, Oneto, Rosetti, Brugugnone, Primasso. Allenatore Scotto.

Arbitro: Alessandro Pizzi della sezione di Bergamo. Assistenti: Bosco – Manzini (IV ufficiale: Castellano) Rete: 13’st Parravicini.

Espulsi: al 35’ st Podda, 50’ st Da Pozzo. Ammoniti: Clemenza, Raggio Garibaldi, Montebugnoli. Recuperi: 0 e 7. Spettatori: 586.