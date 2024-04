Pienone al Mecenate per l’abbraccio ai protagonisti del trionfo in C1. Entusiasmo per i ragazzi di Somma

AREZZO

Grande successo per l’evento organizzato giovedì da Orgoglio Amaranto a vent’anni esatti dalla promozione in serie B del 25 aprile 2004. Al teatro Mecenate si è registrato il pienone, con oltre 250 tifosi accorsi per riabbracciare i protagonisti di quella squadra che, partita per primeggiare in C2, fu ripescata e stravinse la serie C1 con una cavalcata inarrestabile.

Nonostante qualche assenza, anche dell’ultimo minuto come quella del direttore sportivo Vittorio Fioretti, l’evento non ha subìto contraccolpi. Davanti a un pubblico entusiasta, che in avvio ha anche intonato il coro "salutate la capolista", la scena se l’è presa soprattutto la guida tecnica, quel Mario Somma tanto emozionato quanto impaziente di rivelare aneddoti e rievocare ricordi. Nel corso dell’iniziativa promossa dal comitato di azionariato popolare sono intervenuti i tanti calciatori di quella squadra che hanno risposto all’appello: Paolo Scotti e Michele Gelsi, l’"imperatore" Emanuele Venturelli e il bomber Elvis Abbruscato, e via via tutti gli altri, da Passiglia a Barbagli, da Ogliari a Villa, da Vigna a Cangi.