Pienza chiude la stagione con una sconfitta contro Montagnano

PIENZA

MONTAGNANO

PIENZA: Biagiotti, Begnardi, Barbieri, Battistelli, Pinsuti, Pinsuti, Vannini, Camillucci, Valente, Marku, Rosati.

Panchina: Pelliccione, Ajdini, Berardi, Bonari, Guerra, Pecci, Veliz Coccolo, Venuto. Allenatore Camillucci.

MONTAGNANO: Sorelli, Ceccherini, Parretti, Sale, Gregori, Bagnai, Cerofolini, Torricelli, Svarups, Natale, Romano.

Panchina: Scarpelli, Fratini, Giustini, Giovannini, Pagliaro, Falsini, Torzoni, Mosca, Essoussi. Allenatore Giusti.

Arbitro Simoncini di Pontedera (De Matteis e Pappalardo).

Reti: 31’ Cerofolini, 52’ Cerofolini, 57’ Parretti, 61’ Begnardi, 74’ Valente.

PIENZA – Il Pienza termina la sua, ottima, stagione con un ko interno contro un motivato Montagnano. Per i ragazzi di Camillucci, già certi dalla scorsa settimana della salvezza diretta, l’inizio era stato un complicato col gol di Cerefolini alla mezzora del primo tempo. Lo stesso centrocampista ospite segnava il 2-0 in avvio di ripresa. Il tris era invece opera di Parretti. La reazione biancorossa si concretizzava con Begnardi e Valente ma il 3-3 non arrivava.