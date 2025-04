Pietrasanta e Forte dei Marmi si sfidano in semifinale playoff di Promozione Toscana

La Promozione finisce col Pietrasanta terzo a 55 ed il Forte dei Marmi quinto a 50. Le due versiliesi si danno appuntamento alla semifinale playoff del girone A che si giocherà domenica 27 aprile allo stadio Comunale “XIX Settembre“.

Infatti nel girone A di Promozione Toscana (vinto con merito dalla Real Cerretese, dove per altro è arrivato domenica l’addio al calcio a 11 del portiere viareggino Gianni Santini) la griglia playoff, come era noto ormai già da parecchie settimane, ha subito uno “stravolgimento“.

La Lunigiana Pontremolese (che senza la penalizzazione di 10 punti sarebbe prima, davanti a +3 sulla Cerretese!) è seconda nonostante a pari punti (55) col Pietrasanta poiché in vantaggio negli scontri diretti (ci ha vinto 1-0 sia all’andata sia al ritorno).

Il San Giuliano, quarto a 53, è come se sparisse dalla griglia in quanto finalista di Coppa regionale di Promozione (i nerazzurri pisani hanno perso in finale contro il Sansovino, che però è già salito in Eccellenza vincendo il campionatoi, nel girone C) accede direttamente al quadrangolare finale playoff intergirone che metterà in palio un posto in Eccellenza.

Quindi entra straordinariamente nei playoff del girone A la sesta classificata che è la Larcianese a 48 (stessi punti del Cubino con cui però i viola di Cerasa sono in vantaggio nei confronti diretti).

Le semifinali playoff del girone A saranno Pontremolese-Larcianese e Pietrasanta-Forte, in gara secca sul campo della meglio classificata in regular season che ha anche i 2 risultati su 3 a disposizione per andare in finale (ma col pari dopo i tempi supplementari).