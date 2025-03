Pietrasanta ko nello scontro diretto. La promozione adesso si allontana

REAL cerretese

1

pietrasanta

0

REAL CERRETESE: Battini, Bargellini, Lamberti, Meucci, Chiavacci, Mordagà, Fedi, Gargiulo, Melani, Bouhafa, Nieri. (Santini, Tramacere, Monti, Novi, Antonini, Lapi, Shahid, Pieri, Scaranna). All. Petroni.

PIETRASANTA: Citti, Laurini (89’ Da Prato), Terigi, Ceciarini, Bartoli, Laucci (82’ Della Pina), Szabo (79’ Bertozzi), Aquilante (64’ Sessa), A. Remedi, Biagini, Falorni (50’ Mattiello). (Baldini, Adami, Bonini, Romanelli). All. Della Bona.

Arbitro: Giannini di Pontedera.

Rete: 73’ Nieri (R).

Note: espulso Biagini (P) nel parapiglia finale.

CERRETO GUIDI – Il Pietrasanta dice addio al sogno di poter riaprire la lotta al vertice in questo campionato di Promozione. Perdendo di “cortomuso“ a Cerreto Guidi adesso il discorso per il primo posto è chiuso con la Real Cerretese che gli scappa in fuga per la vittoria a +9: con tre giornate rimaste da giocare si aspetta solo la matematica (che potrebbe arrivare anche già domenica prossima). La Cerretese oltre a +9 sul Pietrasanta è anche a +10 su quel San Giuliano che però ha una partita in meno (quella che dovrà recuperare contro il Forte dei Marmi al “Necchi-Balloni“ dopo il rinvio per l’allerta meteo di sabato).

Ieri al “Palatresi“ il gol-partita di Edoardo Nieri ha chiuso i giochi. La Cerretese, che rispetto a Pietrasanta e San Giuliano, ha speso assai meno nell’allestimento della squadra, ha fatto valere la forza di un gruppo consolidato che gioca insieme da tempo. Petroni nel big-match di ieri non ha fatto nemmeno un cambio, finendo la partita con gli stessi undici con cui aveva iniziato. Il Pietrasanta, che era privo di Bruzzi, ha provato col suo 4-3-3 fin da subito a spinger forte sull’acceleratore sapendo che aveva solo un risultato per rientrare in corsa per il primo posto. Tuttavia la Cerretese si è difesa bene, anche quando poi nella ripresa è entrato Mattiello. Il Pietrasanta però si mangia le mani per come ha cestinato subito in avvio un gol da fare con Aquilante. Oltre a questa rete divorata all’inizio, i biancocelesti poi hanno prodotto un bel tiro da fuori di Falorni (uscito di poco) e un’altra bella occasione con capitan Samuele Ceciarini su sviluppi di corner (bravo Battini nella parata). Nel corso della ripresa poi Della Bona cambia qualcosa negli interpreti e nel modulo, passando al 4-2-3-1. Fra i sostituiti pure uno Szabo irriconoscbile, che ha sbagliato il pallone in retropassaggio corto da cui sgorga il gol di Nieri, che pescato da Bouhafa trova il tiro rimpallato su Terigi che beffa in pallonetto Citti fuori dai pali.