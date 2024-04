Pietrasanta sogna. Aggancio in vetta. Mengali firma il rigore

pietrasanta

1

castelnuovo garfagnana

0

PIETRASANTA: Citti, Lorieri (60’ Belli), Laucci, Ceciarini, Genovali, Ghelardoni, Szabo, Tragni (78’ Bonuccelli), Mengali (90’ Da Prato), Tosi (60’ Biasci), Pinelli (53’Falorni). All. Della Bona.

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Papeschi, Santelli, Inglese (46’ Benardeschi) Biagioni Lorenzo, Biagioni Riccardo, Bonaldi, Romiti, Bartolomei, Benedetti (51’ Tarsigni), Grassi (61’ Camaiani), Casci. All. Pisciotta.

Arbitro: Lorenzi di Pistoia.

Rete: 83’ Mengali (rigore).

Note: spettatori 200 circa. Ammoniti: Lorieri, Ghelardoni, Biagioni Riccardo, Santelli, Tragni, espulso al 88’ Romiti.

PIETRASANTA – Il Pietrasanta batte 1-0 il Castelnuovo Garfagnana e aggancia in vetta il Viareggio. La vittoria vale doppio perché ottenuta al termine forse della peggiore prestazione dei biancocelesti degli ultimi mesi, forse per la tensione alimentata dalle notizie provenienti da Viareggio. Tant’è che il Castelnuovo avrebbe meritato ampiamente il pareggio soprattutto per quanto offerto nella ripresa quando gli ospiti hanno colto una traversa. Sin dalle prime battute si capisce che non è il solito Pietrasanta, il Castelnuovo è bravo nel chiudersi e nel ripartire ispirato dal sinistro sapiente dell’eterno Grassi. In un paio di circostanze ci pensa Citti che conferma di essere portiere di categoria superiore.

La ripresa è palpitante, Della Bona si gioca tutto il potenziale offensivo, Pisciotta fa entrare Camaiani che in contropiede è devastante. Il finale è tutto da raccontare, e potrebbe passare la sliding doors della stagione: al 81’ Camaiani divora trenta metri di campo e serve per Tarsigni che dal limite prende la mira, ma il destro coglie la traversa a portiere battuto. Il pareggio sembra oro per il Pietrasanta, ci vuole l’episodio, il colpo del singolo che arriva al 83’ quando Mengali lavora un bel pallone per Falorni che salta il portiere che lo atterra, rigore netto. Il bomber Mengali trasforma e finisce così 1-0 per il Pietrasanta, una vittoria che potrebbe valere una stagione, quando mancano due incontri alla fine.

Andrea Bazzichi