Pineto-Gubbio 1-2, i rossoblù tornano alla vittoria

Pineto, 6 ottobre 2024 – Serviva l’aria marina di Pineto degli Abruzzi per far tornare il Gubbio alla vittoria. I ragazzi di Taurino trovano due gol nella stessa gara per la prima volta in stagione, grazie ad una prestazione di buon livello che ha mostrato diversi miglioramenti nelle situazioni che si erano evidenziate nelle gare precedenti. La partita inizia subito forte: al 2° Tommasini si gira e calcia ma trova un reattivo Tonti, tre minuti dopo ci prova Del Sole dall’altra parte ma Venturi emula il collega avversario. Dopo una fase di stallo l’episodio giusto lo trova il Pineto: al 20° scambio tra Fabrizi e Bruzzaniti, quest’ultimo apre il piatto dai 25 metri e mette la sfera all’angolino battendo Venturi. Il Gubbio accusa il colpo e non riesce a far breccia nella abbottonata retroguardia abruzzese, ma cresce con il tempo e negli ultimi minuti del primo tempo trova la giusta reazione. Il pareggio arriva al 41°: corner dalla sinistra, sponda aerea di Rocchi per Tozzuolo che con il destro scaglia il pallone in rete.

I rossoblù non si accontentano e al 46°, al termine di una splendida azione corale, Corsinelli rifinisce per Tommasini che in area viene trattenuto da Borsoi. Per l’arbitro Cappai è rigore, dal dischetto il n° 9 rossoblù spiazza Tonti e completa la rimonta: è la prima volta in stagione in cui il Gubbio segna più di un gol. Nella ripresa, forti anche del vantaggio psicologico e di risultato, i ragazzi di Taurino riescono a gestire meglio il possesso e a non rischiare quasi nulla, costringendo i biancazzurri a optare spesso per tiri da fuori. Anzi, sono gli ospiti che si rendono pericolosi con il destro da lontano di Iaccarino al 65° terminato però sul fondo, mentre all’84° è Tommasini che conduce palla fino al limite dell’area, ma il suo destro viene murato con un braccio da De Santis, per Cappai questa volta è tutto regolare.

Il Pineto cerca l’assalto nei minuti conclusivi: su due punizioni di Bruzzaniti ci provano di testa Chakir all’88° e Gambale al 90° ma i tentativi finiscono entrambi alti. Il Gubbio sale a 12 punti in classifica, prossima settimana sfida al Legnago.

PINETO-GUBBIO 1-2

PINETO (3-4-3): Tonti; Villa, Marafini (st 38’ Hadziosmanovic), De Santis, Borsoi (st 17’ Ienco); Pellegrino (st 27’ Chakir), Amadio, Schirone; Del Sole (st 17’ Marrancone), Fabrizi (st 27’ Gambale), Bruzzaniti. All. Cudini A disp. Marone, Barretta, Germinario, Dutu, Raggi, Giovannini, Lombardi, Nebuloso.

GUBBIO (3-5-1-1): Venturi; Tozzuolo, Rocchi, Stramaccioni; Corsinelli, Franchini (st 42’ Pirrello), Proietti (st 1’ Rosaia), Iaccarino (st 36’ Faggi), David (st 16’ Zallu); Giovannini (st 16’ Rovaglia); Tommasini. All. Taurino A disp. Bolletta, D’Avino, Di Vincenzo, Signorini, Maisto, Fossati. ARBITRO: Cappai di Cagliari (Nechita-Mezzalira)

MARCATORI: pt 20’ Bruzzaniti, 41’ Tozzuolo, 47’ Tommasini (r).

NOTE: corner 3-6; ammoniti: Tommasini, Del Sole, Marafini, Franchini, Rocchi, David, Villa, Cudini, Zallu; recupero pt 3’; st 5’.