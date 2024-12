Pineto vs Rimini: Ubaldi salva il risultato con un rigore nel finale

PINETO (Teramo) – E’ un punto 'faticoso' quello che il Rimini riesce a guadagnare all’ultimo giro di giostra del girone d’andata. A rincorrere e con una difesa ridotta all’osso dagli infortuni. Ma Ubaldi dal dischetto è gelido e, alla fine, quel punto tutto guadagnato contro il Pineto pesa parecchio.

Buscè è costretto immediatamente a rivedere i suoi piani in difesa. Perché Megelaitis si ferma durante il riscaldamento (sostituito da Bellodi) e Gorelli lascia dopo appena dieci minuti. Infortuni che, dicevamo, cambiano i piani di Buscè, ma non quelli del Rimini, pronto a ribattere subito colpo su colpo le iniziative degli abruzzesi.

Ci mette i guanti eccome Colombi, prima su Lombardi, poi su Bruzzaniti. In mezzo un tiro velenoso di Cioffi che il cattolichino Tonti respinge. Il tutto condito da più di qualche protesta. Nell’ordine, una strattonata in area su Parigi, i tacchetti di Hadziosmanovic sul petto di Fiorini in area, una abbraccio su Cinquegrano e la 'caduta' di Chakir nell’area riminese. L’arbitro lascia correre tutto e, a una manciata di minuti dall’intervallo segna sul taccuino il primo gol di serata. Quello che segna Gambale, su suggerimento di Bruzzaniti, con la difesa biancorossa 'tagliata' per vie centrali.

Si va all’intervallo a pensarci su. E la soluzione che Buscè trova è Malagrida per Fiorini. Avvio con un altro piglio dei biancorossi, ma la verve si perde presto. Il Pineto rallenta il ritmo e il Rimini non riesce a produrre quanto avrebbe sperato Buscè, e naturalmente anche i tifosi riminesi che anche in Abruzzo, in un freddo venerdì sera di dicembre, hanno occupato il settore ospiti del piccolo stadio di Pineto.

Le preghiere del tecnico e dei tifosi, però, vengono esaudite. Esattamente quando Ienco sgambetta Garetto in area. Al direttore di gara non sfugge. Sul dischetto ci va Ubaldi. Non sbaglia. E alla fine, con il Rimini in dieci per l’espulsione di Bellodi, è un brivido continuo.